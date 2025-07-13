Гражданство злоумышленников не указывается.

В результате следственных действий установлено, что причастными к убийству полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича являются граждане другой страны, которые выполняли задание спецслужб РФ. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

"Благодаря совместной работе оперативников полиции Киева и СБУ, следователей, аналитиков криминального анализа, были установлены причастные к совершению преступления - ими оказались мужчина и женщина, граждане другой страны", - говорится в сообщении.

В то же время в полиции гражданство злоумышленников не уточнили.

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Убийство полковника СБУ и ликвидация киллеров

Как сообщал УНИАН, в четверг, 10 июля, агенты российских спецслужб убили сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева. Около девяти часов утра мужчина подошел к полковнику СБУ Ивану Вороничу и произвел 5 прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места преступления. По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса.

В воскресенье, 13 июля, сотрудники СБУ во время проведения спецоперации ликвидировали агентов российских спецслужб, которые по заданию ФСБ РФ совершили это убийство. Утром была проведена спецоперация, во время которой члены агентурно-боевой группы ФСБ РФ стали сопротивляться, поэтому они были ликвидированы.

По данным следствия, убийство украинского защитника совершили два человека - мужчина и женщина. Их куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить его график дня и маршруты передвижения. Впоследствии рашист передал киллерам координаты тайника, где находился пистолет с глушителем.

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