На начало июля РФ имела более 250 "Искандеров-М" и около 50 северокорейских KN-23.

Количество баллистических ракет "Искандер-М" и их северокорейских аналогов KN-23 в России за полтора месяца снизилось почти вдвое. Об этом пишет LIGA.net.

Как ответило изданию в ответ на запрос Главное управление разведки Министерства обороны Украины, на начало июля 2025 года Россия имела около 300 баллистических ракет, в том числе более 250 "Искандеров-М" и около 50 KN-23.

Издание напомнило, что, по информации военной разведки, по состоянию на середину мая у оккупантов было около 580 этих баллистических ракет.

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В ГУР также рассказали, что оккупанты развернули вблизи украинской границы более 60 пусковых установок оперативно-тактических комплексов, способных запускать такие ракеты.

Кроме того, как стало известно из данных разведки, оккупанты нарастили производство по сравнению с 2024 годом и теперь изготавливают 60 ракет в месяц вместо 40.

Россия вооружается: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Россия увеличивает производство "Шахедов", чтобы терроризировать мирное население Украины. В частности, в Татарстане были расширены мощности в особой экономической зоне "Алабуга", где происходит производство этих беспилотников. И хотя Украина наносила удары по этому объекту, России удалось продолжить работу по производству "Шахедов". Сейчас Москва производит более 5 000 таких беспилотников дальнего радиуса действия и приманок каждый месяц.

Недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявлял, что Россия в июне запустила в 1,6 раза больше ракет и дронов по Украине. В то же время, по его словам, Силами обороны Украины поражено около 4 тысяч вражеских целей.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Северная Корея сейчас поставляет России до 40% боеприпасов для войны с Украиной. По его словам, режим Ким Чен Ына направляет России, в частности, баллистические ракеты и артиллерийские системы. Между тем Россия предоставляет Северной Корее деньги и технологии, помогая ослабить международную изоляцию Пхеньяна, сказал он.

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