Члены агентурно-боевой группы ФСБ РФ сопротивлялись, поэтому они были ликвидированы.

Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе проведения спецоперации ликвидировали агентов российских спецслужб, которые по заданию ФСБ РФ совершили убийство полковника СБУ в Киеве.

Как сообщила пресс-служба СБУ, спецоперацией по поиску убийц украинского защитника лично руководил председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

"Агентурно-боевая группа ФСБ РФ была заблаговременно маршрутизирована в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ, нашего собрата полковника Ивана Воронича. По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины - это смерть!" - отметил Малюк.

Видео дня

По данным следствия, убийство украинского защитника совершили два человека - мужчина и женщина. Их куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить его график дня и маршруты передвижения. Впоследствии рашист передал киллерам координаты тайника, где находился пистолет с глушителем.

Отмечается, что, совершив убийство полковника Службы безопасности, киллеры пытались "залечь на дно". Но сотрудники СБУ и Нацполиции установили их местонахождение на Киевщине.

В спецслужбе проинформировали, что утром 13 июля была проведена спецоперация, во время которой члены агентурно-боевой группы ФСБ РФ стали сопротивляться, поэтому они были ликвидированы.

Убийство сотрудника СБУ: что известно

Как сообщал УНИАН, в четверг, 10 июля, агенты российских спецслужб убили сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева. По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса ("посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего").

Около 09:00 мужчина подошел к полковнику СБУ Ивану Вороничу и сделал 5 прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места преступления.

Вас также могут заинтересовать новости: