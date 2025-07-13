Источники издания в украинских властях выразили надежду на то, что смогли донести до Трампа истину по поводу Путина.

Президент США Дональд Трамп снова всех заинтриговал, анонсировав, что 14 июля сделает "большое заявление" по поводу России.

Как отметило издание BILD со ссылкой на источники в правительстве Украины, в Киеве ждут заявление Трампа с тревогой.

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"Мы перепробовали все возможные варианты, чтобы убедить Трампа, что Путин не хочет мира и продолжит бомбить. Надеюсь, Трамп наконец-то это понял", - сказал источник издания.

Он добавил, что все недавние контакты с россиянами ясно показали, что Путин не заинтересован в реальных переговорах.

При этом, издание отметило, что пока неясно, отважится ли Трамп на жесткие санкции против РФ.

"На этом фоне Россия, вероятно, готовится к новой крупной атаке. По сообщениям источников, связанных с российской армией, Кремль рассматривает план наступления в Украине во второй половине лета", - говорится в публикации.

Заявления Трампа о войне в Украине

В последнее время СМИ обсуждают настрой Трампа в отношении Путина. Все наперебой говорят будто он теряет терпение по отношению к своему российскому другу. Однако, у мировых обозревателей есть большие сомнения, что Трамп введет сокрушительные санкции против РФ.

А 11 июля глава Белого дома анонсировал, что сделает "важное заявление" по России на фоне недовольства Путиным.

Вместе с этим анонсом он заявил, что США будут поставлять оружие НАТО, а альянс, заплатив за него, сможет передавать его Украине. Примечательно, что среди этого оружия могут оказаться американские системы ПВО Patriot, которые необходимы Украине для защиты от российских авиаударов.

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