Президент США Дональд Трамп снова всех заинтриговал, анонсировав, что 14 июля сделает "большое заявление" по поводу России.
Как отметило издание BILD со ссылкой на источники в правительстве Украины, в Киеве ждут заявление Трампа с тревогой.
"Мы перепробовали все возможные варианты, чтобы убедить Трампа, что Путин не хочет мира и продолжит бомбить. Надеюсь, Трамп наконец-то это понял", - сказал источник издания.
Он добавил, что все недавние контакты с россиянами ясно показали, что Путин не заинтересован в реальных переговорах.
При этом, издание отметило, что пока неясно, отважится ли Трамп на жесткие санкции против РФ.
"На этом фоне Россия, вероятно, готовится к новой крупной атаке. По сообщениям источников, связанных с российской армией, Кремль рассматривает план наступления в Украине во второй половине лета", - говорится в публикации.
Заявления Трампа о войне в Украине
В последнее время СМИ обсуждают настрой Трампа в отношении Путина. Все наперебой говорят будто он теряет терпение по отношению к своему российскому другу. Однако, у мировых обозревателей есть большие сомнения, что Трамп введет сокрушительные санкции против РФ.
А 11 июля глава Белого дома анонсировал, что сделает "важное заявление" по России на фоне недовольства Путиным.
Вместе с этим анонсом он заявил, что США будут поставлять оружие НАТО, а альянс, заплатив за него, сможет передавать его Украине. Примечательно, что среди этого оружия могут оказаться американские системы ПВО Patriot, которые необходимы Украине для защиты от российских авиаударов.