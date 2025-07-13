Последняя часть фильма вышла в 2017 году.

Студия Disney готовит возвращение легендарной франшизы "Пираты Карибского моря". Стало известно, какие актеры снова появятся на больших экранах.

Как пишет издание The Disinsider, поклонники приключенческой ленты увидят любимого персонажа - Джека Воробья, которого сыграет Джонни Депп. А также компанию ему составят Орландо Блум и Кира Найтли.

"На данный момент в разработке находится только сиквел/перезапуск, в котором вернутся ключевые персонажи, включая Уилла Тернера, Элизабет Свон и капитана Джека Воробья, поскольку фильм будет развиваться в новом направлении с новыми персонажами", - отметили создатели.

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Кстати, режиссер для перезапуска "Пиратов Карибского моря" еще не выбран, поэтому сценарий может меняться. А вот что касается анонса ленты, то он может состояться уже в августе.

"Скорее всего, официальный анонс нового фильма состоится на выставке Disney D23 Expo, где студия представит новые фильмы и сериалы", - добавили создатели.

К слову, ранее сообщалось, что сценаристка Кристина Хобсон должна была создать отдельную историю во вселенной "Пиратов" с актрисой Марго Робби, но студия решила сделать ставку на уже проверенную концепцию.

Кстати, последняя часть "Пиратов Карибского моря: Месть Салазара" вышла в 2017 году. До этого было еще четыре части, которые были успешными и получили немало престижных наград: "Оскар", премию "BAFTA", MTV Movie Awards и многие другие.

Напомним, ранее вышел тизер нового сезона "Утреннего шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

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