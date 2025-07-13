Студия Disney готовит возвращение легендарной франшизы "Пираты Карибского моря". Стало известно, какие актеры снова появятся на больших экранах.
Как пишет издание The Disinsider, поклонники приключенческой ленты увидят любимого персонажа - Джека Воробья, которого сыграет Джонни Депп. А также компанию ему составят Орландо Блум и Кира Найтли.
"На данный момент в разработке находится только сиквел/перезапуск, в котором вернутся ключевые персонажи, включая Уилла Тернера, Элизабет Свон и капитана Джека Воробья, поскольку фильм будет развиваться в новом направлении с новыми персонажами", - отметили создатели.
Кстати, режиссер для перезапуска "Пиратов Карибского моря" еще не выбран, поэтому сценарий может меняться. А вот что касается анонса ленты, то он может состояться уже в августе.
"Скорее всего, официальный анонс нового фильма состоится на выставке Disney D23 Expo, где студия представит новые фильмы и сериалы", - добавили создатели.
К слову, ранее сообщалось, что сценаристка Кристина Хобсон должна была создать отдельную историю во вселенной "Пиратов" с актрисой Марго Робби, но студия решила сделать ставку на уже проверенную концепцию.
Кстати, последняя часть "Пиратов Карибского моря: Месть Салазара" вышла в 2017 году. До этого было еще четыре части, которые были успешными и получили немало престижных наград: "Оскар", премию "BAFTA", MTV Movie Awards и многие другие.
Напомним, ранее вышел тизер нового сезона "Утреннего шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.