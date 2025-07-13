Ведущий показал, как выглядело его тело до и после потери веса.

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич показал, как выглядел до и после потери 10 килограммов.

Мужчина опубликовал соответствующее видео в своем Instagram. Анатолий продемонстрировал, каким было его тело до похудения и какие результаты имеет сейчас.

"Наконец сделал "было-стало", потому что до этого снимал много раз только "было". Хотя, если вы сделали "было" - это значит, что вы готовы к "стало". Это сложно воспринимать себя таким, какой ты есть. Не обязательно худым или полненьким, или накачанным. Это не главное. Правда. Мне сейчас хорошо так. Возможно, потому что мне 40 и я в этом вижу свой ответ взрослению (старению). Быть лучше себя 25-летнего. Это моя внутренняя победа над собой же", - подписал видео Анатолич.

Он также добавил, что несмотря на хейт и обвинения ведущего Алексея Дурнева в использовании известного препарата для похудения "Оземпик", он продолжает заниматься спортом и работать над собой.

"Завтра утром бегу 26 км, пока "Дурнев" (это собирательный образ некоторых комментаторов, не ищите совпадение с реальными людьми) будет спать, чтобы проснуться и за поеданием чего-то сладкого и жирного написать "То все оземпики", - подчеркнул ведущий.

Напомним, ранее Елена Кравец призналась, благодаря чему похудела на 9 килограммов.

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