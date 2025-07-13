Утверждается, что для поражения двигателя дрона лазеру якобы понадобится всего две миллисекунды.

Российские СМИ сообщили о проведении испытаний новой лазерной установки в рамках проекта "Посох", которая предназначена для защиты критической инфраструктуры от атак дронов. Сообщается, что во время испытаний был поражен "статический макет типичного аккумулятора FPV-дрона", пишет Defense Express.

Отмечается, что цель была поражена на расстоянии 500 метров, для этого понадобилась 1 секунда прямого действия лазера на цель. При этом в компании-разработчике LazerBuzz заявили, что в случае нацеливания на двигатель "аналогичного дрона" для поражения цели якобы понадобится всего две миллисекунды.

Мощность лазерной установки составляет 3 кВт, в то же время компания заявила о создании варианта на 80 кВт "для защиты объектов промышленной и критической инфраструктуры".

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Россияне планируют до конца этого года протестировать лазерную установку непосредственно на поле боя.

"Ранее российские СМИ рассказывали о том, что до конца лета планируют протестировать лазерный антидроновой "лучемет" в рамках проекта "Посох". Это вооружение в первую очередь позиционируется как решение против украинских дальнобойных дронов типа "Лютый", дальность действия заявлена на уровне 1500 метров", - отмечают в Defense Express.

Война дронов

Как писало издание WSJ, линия фронта в войне в Украине все больше замирает, и причиной является стремительное развитие и массовые поставки дронов.

Беспилотники могут устанавливать мины, доставлять грузы - от боеприпасов до медикаментов, и даже эвакуировать раненых или погибших. Но что важнее, они отслеживают любые перемещения вдоль линии фронта и направляются для ударов по живой силе и технике противника.

беспилотные летательные аппараты доминируют на поле боя, не позволяя солдатам с обеих сторон оставлять свои укрытия под угрозой уничтожения.

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