Актер ушел из жизни в 56 лет.

Известный австралийский актер и звезда сериала "Зачарованные" Джулиан Макмегон в начале июля ушел из жизни. Однако только сейчас стало известно, что именно было причиной его смерти.

Ранее жена актера отмечала, что он долгое время боролся с раком. Но как пишет издание People, согласно отчету судебно-медицинской экспертизы округа Пинеллас во Флориде, 56-летний актер умер из-за метастазов в легких, вызванных метастатическим раком головы и шеи.

Также специалисты отметили, что Джулиан умер 2 июля, но новость о смерти сообщила его жена только через два дня.

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Что известно о Джулиане Макмегоне

Джулиан сначала работал моделью, а затем попробовал себя в кино. Его дебютом на больших экранах стал сериал 1989 года "Сила, страсть". Позже он сыграл в полнометражном фильме "Мокрое и дикое лето". Однако больше всего Макмегону принесли успех роли Коула Тернера в сериале "Зачарованные" и врача Кристиана Троя в медицинской драме "Части тела".

Напомним, ранее звезда "Астерикс и Обеликс" Бан Гей Мин погиб из-за несчастного случая в Париже. Мужчине было 43 года.

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