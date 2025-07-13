По мнению поэтессы, сейчас Украина "впервые звучит так достойно".

Легендарная украинская поэтесса Лина Костенко впервые за долгое время дала интервью, во время которого высказалась о широкомасштабной войне России против Украины, рассказала о том, как сейчас живет и чем занимается, а также поделилась воспоминаниями из прошлого.

Интервью с 95-летней поэтессой записал украинский писатель, рок-музыкант и военнослужащий Сергей Жадан. Оно состоит из трех частей, последняя из которых выйдет 13 июля на "Радио Хартия".

Лина Костенко о войне и героизме украинцев

Как отметила Лина Костенко, сейчас Украина "впервые звучит так достойно", а украинцы - героический народ.

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"Вот так возникает нация героев. Где-то у меня написано: "Росли, росли и выросли ребята". Их теперь встречают в селах на коленях... Страшно много погибло. Мне кажется, что более достойного народа сейчас, чем украинцы, нет. Настоящие украинцы. Просто выдержать войну с таким государством, как Россия, понимаете", - отметила она.

При этом поэтесса процитировала собственные строки из нового стихотворения:

"Росія - це велика сила

Усіх би знищила дотла

Фашистське тісто замісила

Сама не знає, що спекла".

По ее словам, россияне до сих пор ищут в Украине Бендеру.

"Они увидев наших героических ребят возле Чонгара вот так: "А, это х**лы". "Х**лов" нет, есть нация. Настоящая нация. И в Европе, как по мне, это почувствовали. Потому что выдержать такую войну, как украинцы, и не сдаться - я думаю, что многие из европейцев просто этого не понимают", - подчеркнула Костенко.

Лина Костенко о том, как живет и чем занимается

Поэтесса анонсировала исторический роман о периоде Гетманщины, над которым сейчас работает. Также она написала книгу воспоминаний "Дивний сад Івашкевича" (Ярослав Ивашкевич - польский писатель, поэт, драматург и переводчик).

"У Ивашкевича есть стихотворение о саде, где он идет, идет и разминается с какими-то тенями. Какие-то тени ходят - и все. А я по молодости тогда не знала, что это такой сад, где разминаются с тенями", - пояснила поэтесса.

По ее словам, из этой метафоры у нее вышла книга о людях, с которыми она встречалась и разминалась на протяжении всей жизни.

Также Костенко в интервью призналась, как на ее жизнь повлияли репрессии в СССР. В частности, она поделилась, как пережила 16-летний запрет печати в те времена:

"Представьте себе те времена, как мы мучились. Некоторые должны были печататься под другой фамилией. Я вообще 16 лет не печаталась. Можно потерять горизонт. Нет? Из-за чего я никак не могу почувствовать радость общения. Живу себе замкнутая и одна. Потому что так привыкла. И я себе когда-то постановила: то, в чем тебе отказано, - то тебе не нужно. Все. Вот значит не печатали - ну и ко всем чертям. Зато я не занималась соцреализмом".

Напомним, ранее было названо имя писателя, с которым у Лины Костенко был тайный роман.

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