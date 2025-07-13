В то же время не стоит надеяться, что этот напиток может полноценно заменить медикаментозное лечение, предупредила эксперт.

Чай из гибискуса, также известный как каркаде, может помочь контролировать кровяное давление. Этот напиток не заменит лекарств, однако он может быть полезным для гипертоников, особенно если его использовать как часть здорового образа жизни, пишет зарегистрированный диетолог Морган Пирсон на страницах Verywellhealth.

По ее словам, несколько исследований показывают, что регулярное употребление этого чая может помочь снизить кровяное давление у людей с гипертензией. По их данным, в среднем систолическое давление (верхний показатель) уменьшалось примерно на 5-7 мм рт. ст., при этом более выраженный эффект наблюдался у людей с изначально более высоким уровнем артериального давления.

Отдельные исследования даже показали, что чай из гибискуса может быть таким же эффективным, как и некоторые рецептурные лекарства, в частности каптоприл, ингибитор АПФ. Однако каркаже менее эффективен, как лизиноприл. Однако, отмечает Пирсон, к этим сравнениям следует относиться осторожно, поскольку исследования различаются по качеству и согласованности.

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Эксперт подчеркнула, что хоть каркаде и может принести определенную пользу, для людей с высоким кровяным давлением он не должен заменять медикаментозного лечения.

Как чай из гибискуса снижает кровяное давление

Блокирование определенного фермента.Фермент АПФ (ангиотензинпревращающий фермент) обычно вызывает сужение кровеносных сосудов, что повышает кровяное давление. Считается, что чай из гибискуса помогает блокировать активность АПФ, позволяя кровеносным сосудам расслабляться.

Содержит антиоксиданты. Гибискус обладает антиоксидантными свойствами, которые могут защищать слизистую оболочку кровеносных сосудов и уменьшать воспаление и окислительный стресс.

Действует как мягкое мочегонное средство. Это означает, что каркаде помогает организму выводить избыток соли и жидкости, которые могут способствовать повышению кровяного давления.

Сколько чая из гибискуса нужно пить

Участники исследований употребляли разное количество чая, но большинство пили от 2 до 3 чашек ежедневно в течение как минимум четырех-восьми недель, рассказала Пирсон.

Для большинства здоровых взрослых это количество считается безопасным. Ежедневное употребление чая из гибискуса вряд ли вызовет проблемы, если его употреблять умеренно, считает диетолог.

Однако, по ее словам, употребление более 4 стаканов чая каркаде ежедневно в течение длительного периода может привести к обострению проблем у людей с хроническими заболеваниями почек. Также некоторые исследования сообщали о незначительном повышении уровня печеночных ферментов при употреблении чая из гибискуса, однако эти изменения не были связаны с какими-либо серьезными проблемами.

Также диетолог предупредила, что гибискус может усилить действие препаратов от кровяного давления, которое, в конце концов, может слишком снизиться, поэтому, употребляя чай, нужно об этом помнить.

Пирсон советует, прежде чем начинать пить чай из гибискуса, поговорить на эту тему со своим врачом.

Ранее УНИАН рассказывал о 9 травах, которые могут помочь снизить кровяное давление. Среди них, кроме, гибискуса, - чеснок, корица, базилик, кардамон, имбирь, турмерик, кунжут и лен.

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