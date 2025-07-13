В течение последних дней количество штурмов увеличилось.

В Херсонской области российские войска значительно активизировали штурмовые действия, в частности в островной зоне, заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, за несколько последних дней значительно, в 2-3 раза, увеличилось количество вражеских штурмов на островах. Как пояснил Волошин в эфире телемарафона, если раньше ежесуточно фиксировали 2-3 штурма, то сейчас - 6-8-10, было и 11 таких попыток. В частности враг активизировался по всей островной зоне - начиная от юга, где ежедневно проводит 1-2 штурма позиций ВСУ на островах, в том числе Забич, и "заканчивая автомобильным и железнодорожным Антоновскими мостами", где также ежедневно происходят 3-4 неудачные попытки захватить позиции украинских бойцов.

"То есть враг начинает эту активизацию для того, чтобы иметь определенные плацдармы в этой островной зоне под своим контролем", - заявил военный.

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Также, по его словам, захватчики на юге усилили авиаудары, за сутки они совершили почти 40 обстрелов по более чем двум десяткам населенных пунктов. Враг активно применяет FPV-дроны. За прошедшие сутки оккупанты нанесли почти 400 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили более 160 сбросов с БпЛА, использовав при этом более 180 боеприпасов.

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Как писал УНИАН, в июне говорилось, что на Приднепровском направлении (Херсонская область) россияне перегруппировываются, чтобы попытаться захватить островную зону Днепра.

Военный Станислав "Осман" Бунятов рассказал, что в Херсоне враг не прекращает террор, применяя дроны, артиллерию и КАБы. По его словам, на острова постоянно лезет вражеская пехота, пытаясь расшатать ситуацию и создать дополнительное напряжение на линии соприкосновения.

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