Россия теряет большое количество живой силы за непропорционально малые территориальные достижения.

Днепропетровская область не была стратегической целью россиян. Там они начали движение, чтобы давить на Украину.

Такое мнение высказал военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV. "Таким образом россияне, будут пытаться давить и продать, в том числе западному миру, тот факт, что они не остановились на Донетчине, они еще дальше пошли на оккупацию Днепропетровщины", - сказал он.

По его словам, Днепропетровщина не была целью для россиян, но, если они смогут зайти на 10-15 км, то будут говорить, что готовы к полной оккупации этой области.

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"Будут там дальше наступать и таким образом дальше склонять Украину к переговорам и, возможно, эти 10 км, в конце концов, пытаться обменять на ту территорию Донецкой, Луганской областей, которая им неподконтрольна", - заявил Крамаров.

Кроме того, эксперт отметил, что Россия теряет большое количество людей за непропорционально малые достижения.

"Они так делают четвертый год... То есть чрезвычайно большие потери за чрезвычайно малые достижения. Потери увеличиваются, достижений все меньше, в том числе физического продвижения. Последний серьезный территориальный прорыв для них состоялся после оккупации Авдеевки", - пояснил Крамаров.

После этого, по его словам, территориальные продвижения россиян довольно скудные.

"Да, они нашли определенное свободное пространство в том числе в сторону Днепропетровщины, куда и начали двигаться, хотя это не является их стратегической целью. А ключевые две стратегические цели - Покровск и Константиновка продолжают стоять", - добавил Крамаров.

Ситуация вокруг Днепропетровщины

В начале июля россияне оккупировали населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинка возле админграницы Днепропетровщины и Донетчины и пытаются продвигаться дальше.

В проекте констатировали, что для Кремля заход на территорию Днепропетровщины является большой медийной причиной запустить машину пропаганды.

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