Тригон Луны и Венеры поспособствует началу нового этапа.

Благодаря гармоничному тригону между Луной и Венерой представителей трех знаков Зодиака ждет период внутреннего равновесия. Это редкий момент, когда перемены приходят без давления и конфликтов, позволяя принять новое состояние спокойно и с внутренним согласием, пишет YourTango.

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Лев

Хотя представители этого знака умеют быть сильными и напористыми, в этот период раскрывается их мягкая сторона. Влияние тригона Венеры и Луны позволяет взглянуть на личные отношения под новым углом, пересмотреть прежние установки и услышать партнера. Это не борьба - это принятие. Наступает время, когда отпустить упрямство становится легко, а изменения воспринимаются как долгожданное обновление.

Весы

Весы особенно чувствительны к нарушению внутреннего баланса, и приближающийся период как раз предлагает возможность вернуть утраченную гармонию. Возникает желание перестроить то, что вызывало внутренний дискомфорт, но не через давление или контроль. Энергия Венеры и Луны помогает действовать деликатно и точно, подталкивая к конструктивным шагам. Начинается новый этап, который обещает больше ясности и устойчивости.

Стрелец

Тяга к свободе, переменам и новым горизонтам особенно усиливается. Тригон Луны и Венеры приносит возможность начать значимый путь или проект. Внутренний импульс сопровождается вдохновением и ощущением глубокого смысла. Это не просто движение вперед, а внутреннее обновление, наполняющее энергией. Наступает момент, когда уверенность и страсть соединяются в одно целое, открывая путь к важным результатам. Все, что начинается в это время, несет в себе эмоциональную наполненность и перспективу.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака получают желаемое как по волшебству.

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