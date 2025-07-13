Ведущий откровенно признался, что им с сыном не всегда бывает легко находить общий язык.

Украинский ведущий Андрей Джеджула, который недавно стал отцом в третий раз, показал 16-летнего сына Даниэля, рожденного в отношениях с певицей Сантой Димопулос.

"Сегодня ровно 1 год и 1 день, как ко мне приехал из-за границы мой сын Даниэль и остался жить со мной в Украине, которую он любит всем сердцем", - поделился ведущий, опубликовав фото в Instagram.

По словам Джеджулы, здесь у парня теперь много друзей и куча новых обязанностей:

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"Занятий, различных нагрузок, а еще замечательная бабушка (мамина), воспоминания о дедушке и бабушке небожителей (моих) и куча мест, которые о них напоминают! Еще две сестры, двоюродный брат, тетя, дядя, друг в лице моей жены и множество заботливых родственников и наставников".

При этом ведущий откровенно признался, что 16 лет - непростой период, и им с сыном не всегда бывает легко находить общий язык:

"Но ищем и находим! Люблю тебя, сын, и мечтаю, чтобы как можно скорее тебе и твоим ровесникам, а также другим детям страны вернули детство, украденное войной".

Напомним, у Джеджулы трое детей от разных женщин. В отношениях с певицей Сантой Димопулос родился сын Даниэль, в браке с блогершей Юлией Реус - дочь Аделина. И совсем недавно стало известно, что ведущий женился, и у пары родилась дочь Эмилия.

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