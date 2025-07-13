Сейчас для этих рыб в Украине слишком холодно.

Традиционно пираньи обитают в водоемах Южной Америки, впрочем, в Днепре были случаи их вылова. Может ли этот экзотический вид рыб стать постоянным жителем украинских рек, рассказала "Телеграфу" ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь.

Так, по ее словам, пираньи относятся к большой таксономической группе рыб, которая включает множество разновидностей, каждая из которых имеет свои уникальные экологические требования.

Она добавила, что сейчас в украинских водоемах не зафиксировано естественного воспроизводства пираний, хотя бывают случаи их появления.

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В то же время ключевым фактором, который сдерживает распространение пираний в Днепре, является температурный режим, ведь для жизни и размножения им нужен более теплый климат, чем сейчас зафиксирован в Украине, даже несмотря на значительное потепление в последние годы.

"Надо, чтобы было еще теплее, вот что я скажу", - отметила эксперт.

Новости экологии

Ранее в Чернобыльской зоне отчуждения нашли редкую мышовку лесную. Мышовка напоминает лесную мышь, но имеет гораздо более длинный хвост. Это животное занесено в Красную книгу Украины.

А тем временем в Киевском зоопарке семья королевских фазанов пополнилась пушистыми птенцами.

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