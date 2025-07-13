На следующей неделе температура на несколько дней снизится.

На следующей неделе украинцев ожидает временное небольшое похолодание, однако уже после 20 июля вероятен значительный скачок температуры - до +40 градусов. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, в понедельник в Украине будет умеренно жарко, хотя некоторые области раскалит немного больше.

В частности, на юге, востоке и в центре температура воздуха составит +29...+34 градуса. На остальной территории будет на несколько градусов свежее: на севере в пределах +27...+30 градусов, в западных областях +25...+29.

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Почти на всей территории без осадков, лишь во второй половине дня или вечером в западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами, также возможны шквалы и град.

В Киеве 14-го июля также без осадков и достаточно жарко, +27...+29 градусов.

В то же время в четверг-пятницу во многих регионах посвежеет до комфортных +18...+25 градусов, на юге и востоке жара снизится чуть меньше, до +26...+30 градусов. Однако уже в следующие выходные Украину снова начнет раскалять.

"Не хочу заранее вас пугать, но в начале, через одну, следующей недели, ориентировочно во вторник, 22-го июля, по предварительным прогнозам, в Украине ожидается очень высокий скачок температуры воздуха, то есть, за +35 и, вероятно, до +40 градусов и даже немного выше", - предупреждает синоптик.

В то же время она отмечает: прогноз предварительный, поэтому все еще может измениться, однако подготовиться к впечатляющей жаре на всякий случай стоит.

Погода в Украине - новости

13 июля в Украине ожидается беспощадно жаркая погода - на востоке столбики термометров достигнут +40°...+41°. На остальной территории страны таких градусов не будет, но все равно прохлады не стоит ждать - воздух прогреется до +28...+29.

Между тем Харьковщина вечером 12 июля пострадала от мощной непогоды - мощный ливень и шквальный ветер до 20 м/с накрыли населенные пункты. По предварительным данным 1 человек погиб, еще 5 пострадали, из них один ребенок.

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