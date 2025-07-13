В перечне значатся Петух и Тигр.

Воскресенье, 13 июля, пройдет под знаком Водяной Козы и принесет мощную энергетическую поддержку шести знакам восточного гороскопа. Это редкий день укрепления позиций, получения внутреннего подтверждения и долгожданных "да" в значимых сферах, пишет YourTango.

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Коза

Совпадение дня и месяца Гуйвэй дарит эмоциональную и физическую гармонию. Старые планы оживают, а стабильность приносит ощущение, будто всё встает на свои места.

Петух

Интуиция выходит на первый план. Маленький знак извне поможет переоценить важные отношения и заметить, насколько вы ценимы. Это открывает путь к личностному и творческому росту.

Тигр

День принесет чёткость и внутреннюю уверенность. Что-то, что давно было в мыслях, наконец-то воплощается без лишнего напряжения. Впереди - неделя, начатая с победы.

Собака

Возвращается то, что было утрачено: доверие, обещание или человек. Это не новая глава, а продолжение на глубоком уровне. Изобилие приходит через восстановление.

Бык

Маленькое действие сегодня даст большой результат. Простая идея может получить поддержку, а незначительное решение — привести к стабильному успеху.

Обезьяна

Не стоит спешить. В замедлении кроется важное: разговор или случайное событие окажется ключевым. Это даст старт позитивным переменам уже к концу недели.

Напомним, ранее астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака золотое сердце и чистая душа.

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