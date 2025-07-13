Операцию провели воины бригады "Черный лес".

Украинским бойцам удалось уничтожить новейший зенитно-ракетный комплекса оккупантов средней дальности "Бук-М3".

Это сделали воины 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес".

Как говорится в сообщении на странице подразделения, разведчики бригады "Черный лес" нашли и скорректировали огонь по очередной станции новейшего зенитно-ракетного комплекса оккупантов средней дальности "Бук-М3".

Там добавили, что "Бук-М3" - является одним из ключевых компонентов противовоздушной обороны врага. Стоимость комплекса - примерно 45 миллионов долларов.

По каким еще вражеским объектам попали украинские военные в последнее время

Как сообщал ранее УНИАН, 10 июля в России взорвался магистральный газопровод, питавший оборонные предприятия. Речь идет об участке газопровода в городе Лангепас Тюменской области, обслуживающем предприятия российского ВПК в Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях. По данным источника в ГУР Минобороны Украины, пропускная способность пораженного газопровода - 2,6 млрд куб. м природного газа в год, а учитывая расстояние между газовыми компрессорными станциями (около 20 километров), в двух поврежденных взрывами трубах находилось около 4 112 000 куб. м газа.

Незадолго перед тем взорвался магистральный газопровод в районе российского Владивостока. Он обеспечивал газоснабжение ряда военных объектов ВС РФ, расположенных вдоль побережья Японского моря, а именно отдельные подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ.

Кроме того, на фронте уничтожили редкую машинуроссиян - модификацию российского бронетранспортера БТР-80. Военный обозреватель Александр Коваленко пояснил, что сам БТР-80 редкостью не является, но недавно россияне начали ставить на него боевой модуль 32Г01 "Бумеранг-Буревестник". Пока было верифицировано только три случая их уничтожения.

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