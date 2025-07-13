Учения на Аляске разоблачили слабые места США.

Специальное подразделение Министерства обороны США наняло производителей беспилотников в рамках срочной программы по обновлению американских военных возможностей. В течение четырёх дней на Аляске они тестировали прототипы дронов-камикадзе, нацеленных на поражение ряда целей, в то время как солдаты пытались остановить их с помощью специального электронного оборудования.

Учения были призваны помочь американским оборонным подрядчикам и военным повысить навыки ведения беспилотной войны, пишет The New York Times. Однако они также продемонстрировали, насколько США могут быть не готовы к конфликту при использовании большого количества БПЛА.

По словам более чем десятка американских военных и экспертов отрасли, страна отстаёт от России и Китая в производстве дронов, подготовке солдат к их использованию и разработке систем защиты от них.

Видео дня

"Мы все знаем одно и то же: мы не даём американским военным того, что им нужно, чтобы выжить на современной войне. Если бы завтра началась война — есть ли у нас всё необходимое? Нет. И наша задача — это исправить", — заявил Трент Эменекер, менеджер проекта Autonomy Portfolio в подразделении военных инноваций (Defense Innovation Unit), которое организовало эти учения и оплатило разработку тестируемых там прототипов БПЛА.

Министр обороны Пит Хегсет, в свою очередь, признал, что страна отстаёт в этом плане от противников, и объявил о ряде новых инициатив и инвестиций в сферу дронов, пообещав ликвидировать этот разрыв. В недавнем видеообращении он назвал устаревшие правила и процессы закупок главной причиной того, почему командирам было трудно приобретать дроны и обучать солдат их использованию.

"Пока наши противники производили миллионы дешёвых дронов, мы увязли в бюрократии", — отметил Хегсет.

Ситуация с БПЛА в США и мире

DJI, базирующаяся в Шэньчжэне (Китай), производит около 70% всех коммерческих дронов в мире — для хобби и промышленного использования: от аэрофотосъёмки до доставки посылок и метеоисследований. Хотя это частная компания, её продукция доступна и в США — у неё есть даже официальный магазин.

Однако, согласно американскому законодательству, Пентагону запрещено закупать китайские дроны. Компания отказалась делиться точными данными, но, по оценкам экспертов, объёмы производства DJI намного превышают возможности любых других производителей.

"DJI может производить миллионы дронов в год. Это в сто раз больше, чем способен кто-либо в США. Никто и близко не стоит", - отмечает гендиректор консалтинговой компании UAS NEXUS Бобби Саки.

В то время как в США, дроны производят около 500 компаний, но их суммарный объём производства не превышает 100 тысяч в год. При этом многие из них — стартапы без подтверждённого опыта массового производства или продаж.

"Все хотят сорвать крупный армейский контракт на дроны, получить чек на миллиард и уехать на остров доживать", — подчеркивает глава Национальной ассоциации дронов США, продвигающей развитие технологий дронов и систем противодействия им, Натан Эцелбаргер.

Но учения на Аляске демонстрируют, насколько сложно создать собственную эффективную дроновую индустрию. Сообщается, что первые два дня испытаний сопровождались одними неудачами. Сообщается, что один из дронов сканировал землю в поисках цели, которую был запрограммирован распознать, а затем пикировал, пытаясь уничтожить её, врезавшись в неё. Но промахнулся и приземлился примерно в 25 метрах от цели. Во время другой попытки дрон ушёл в пике сразу после запуска. В следующей попытке он врезался в гору.

Консультант по дроновой отрасли из Contact Front Technologies Крис Бонзаньи, принимавший участие в организации тестов на Аляске, и вовсе добавил, что многие американские дроны, переданные Украине, не справились со своей задачей в боевых условиях из-за устаревших решений или уязвимости к российским средствам РЭБ.

"В Украине компании, поставляющие технологии бойцам, постоянно находятся с ними, наблюдают вживую, что работает, а что нет", — подчеркнул он. Украина же стала центром производства дронов, потому что её солдаты и инженеры были вынуждены освоить технологии дронов ради выживания.

Другие новости об использовании беспилотников в военных целях

Ранее УНИАН сообщал, что западные фирмы воруют украинские БПЛА-технологии под видом сотрудничества. Затем они получают огромные контракты на их производство, хотя и не имеют "никакого представления" о современных военных технологиях.

Эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов, в свою очередь, рассказал, что ударный беспилотник типа "Шахед" мог бы стоить России где-то 500 тысяч долларов, а то и целый миллион.

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