По словам колумниста Саймона Тисдала, Путин, а не Украина, должен упасть.

Уже 40 месяцев Украина борется с Россией. С февраля 2022 года, когда РФ начала полномасштабное вторжение на территорию страны, ее население страдает от безжалостных и разрушительных атак. Десятки тысяч людей погибли или были ранены, а миллионы потеряли свои дома, пишет колумнист газеты The Guardian Саймон Тисдал.

"Украинские заводы, магазины, школы, больницы и электростанции горят, плодородные сельскохозяйственные угодья опустошены. Дети остаются сиротами, травмированными или похищенными. Несмотря на неоднократные призывы, мир не смог остановить кровопролитие. И все же Украина, уступая численностью и вооружением, продолжает сопротивляться", - отметил обозреватель.

По словам Тисдала, украинский героизм стал настолько привычным, что его теперь почти не замечают. Тогда как российский диктатор эскалирует войну, каждую ночь нанося удары по Киеву и другим городам. В то же время поддержка США и мирные усилия союзников ослабевают, а украинские военные на передовой истощаются.

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Что произойдет в случае поражения Украины?

"Вопрос, который уже не является гипотетическим, становится все более реальным и насущным: что будет, если Украина упадет? Ответ: падение Украины, если оно произойдет, будет эпическим стратегическим поражением Запада, которое сравнится или превзойдет катастрофы в Афганистане и Ираке", - подчеркнул колумнист.

Он считает, что негативные последствия для Европы, Великобритании, НАТО и международного права будут действительно ужасными.

"С последних дней 2023 года, когда контрнаступление Украины остановилось, стало очевидно, что Украина не побеждает. В течение большей части этого года российские войска неустанно продвигались вперед в Донецкой области и других восточных районах боевых действий, несмотря на потери. По оценкам, количество российских жертв недавно превысило 1 миллион погибших и раненых. Однако они продолжают наступать", - напомнил Тисдал.

Несмотря на то, что большого прорыва со стороны РФ не произошло, для защитников Украины война становится ежедневной борьбой за выживание, поэтому то, что они вообще могут продолжать боевые действия, является удивительным, подчеркнул эксперт.

"Сколько еще Украина сможет держать оборону на поле боя, в воздухе, а также на дипломатическом и политическом фронтах, остается под большим сомнением. Ей не хватает человеческих ресурсов, боеприпасов и перехватывающих ракет", - отметил колумнист.

В то же время, как считает автор материала, Украина до сих пор может наносить сильный ответный удар. В частности ее захват Курской области РФ и уничтожение в прошлом месяце стратегических бомбардировщиков, которые базировались в России, "были впечатляющими".

"Но такие временные успехи не меняют основного дисбаланса сил и общего направления развития событий. Кроме того, Украине все больше не хватает надежных друзей, хотя, возможно, так было всегда. Путин собрал собственную "коалицию желающих" - Китай, Иран, Северную Корею и других - для поддержки своей военной машины. Западный аналог, возглавляемый Великобританией и Францией, находится в подвешенном состоянии. Развертывание военных "сил безопасности" не может продолжаться", - подчеркнул Тисдал.

Он добавил, что из-за неуступчивости Путина и некомпетентности Трампа нет перемирия, которого можно было бы придерживаться, а также нет никаких перспектив его достижения.

В свою очередь теперь президент США говорит, что возобновит ограниченные поставки оружия в Украину, и, вероятно, поддержит дополнительные санкции против РФ.

"Но дело здесь не в политике или принципах. Его самолюбие уязвлено. Его чувства оскорблены. Одно лестное слово от его улыбающегося кремлевского приятеля может мгновенно изменить его мнение. Как и все хулиганы, Трамп инстинктивно симпатизирует более сильной стороне. Неудивительно, что Путин рассчитывает, что сможет измучить Украину, переждать Запад и выиграть войну", - предупредил обозреватель.

К каким результатам приведет такая политика?

По словам Тисдала, сейчас наиболее вероятным представляются два результата - безвыходная вечная война или падение Украины.

"Поражение Украины и заключение соглашения на гегемонистских условиях Путина будет поражением для всего Запада - стратегическим поражением, предвещающим эпоху постоянного, расширяющегося конфликта по всей Европе. Для россиян ни один из этих результатов не будет длительной победой. Нужны большие усилия, чтобы убедить российских политиков и общественность, что эту войну, которая стоит их стране так дорого в человеческих жизнях и материальных ресурсах, можно закончить путем переговоров, что законные вопросы безопасности будут решены, что альтернативы гораздо хуже", - объяснил колумнист.

Однако сначала российские политики и общество должны отказаться от своего диктатора.

"Главный архитектор этого ужаса, главный автор позора России, должен быть лишен власти, отстранен и передан международному правосудию. Путин, а не Украина, должен пасть", - подытожил автор материала.

Война в Украине - последние новости

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал три главных условия для возобновления эффективного наступления на фронте. По его словам, первой тенденцией, которая позволит обеспечить такое развитие событий, является сокращение влияния РЭБ. Второе - это появление возможности физического уничтожения средств визуальной разведки противника, а третье - это масштабирование, удешевление, увеличение радиуса действия и автономности высокоточных средств поражения.

"И Украина, и Россия, вероятно, будут сталкиваться с растущими экономическими трудностями, ограничивающими их способность нарастить и сконцентрировать потенциал для классических в нашем понимании наступательных действий оперативного и стратегического уровней", - считает Залужный.

В то же время военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал об условии, без которого война России против Украины не завершится. Он считает, что этот конфликт не сможет полностью закончиться, пока не распадется сама страна-агрессор.

"А пока Россия не развалится, война в Украине не закончится полностью, с выходом на государственные границы. И пока мы не выйдем на государственные границы, мы сами эту войну не прекратим. Поэтому последовательность такова. Сначала - развал России или по крайней мере начало ее распада, который можно запустить, нанося удары по нефтяной отрасли. Затем - смена руководства в России", - пояснил эксперт.

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