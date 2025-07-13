Больше всего растут зарплаты в отраслях, которые являются частью оборонно-промышленного комплекса.

В Украине больше всего растут заработные платы в сфере промышленности, особенно перерабатывающей. В этой же сфере есть и наибольший спрос на работников. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития Дмитрий Завгородний в эфире канала "Мы - Украина".

"Растут зарплаты и активный поиск происходит в сфере промышленности, особенно перерабатывающей промышленности. И легкая промышленность, и металлообработка, деревообработка", - конкретизировал он.

По его словам, государство сейчас очень много инвестирует в эти отрасли, ведь они являются частью оборонно-промышленного комплекса - поставляют для Вооруженных сил запчасти, оружие, поэтому и требуют очень много специалистов.

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"Это такие профессии, как оператор станков с числовым программным управлением, токарь, фрезеровщик, сварщик, электрик и многие другие", - объяснил чиновник.

Также, сообщил он, во многих регионах уже есть дефицит кадров в сфере строительства:

"Точно люди не останутся без работы. Уже на этапе восстановления Украины мы ожидаем огромный дефицит кадров в этих профессиях".

Завгородний добавил, что дефицитными остаются и профессии сантехника, электрика, которые можно получить в учреждениях профессионального образования.

Дефицит кадров в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что работодатели готовы брать новичков из-за нехватки кадров на рынке труда. Данные исследования "OLX Работа" свидетельствуют, что в Украине больше всего нуждаются в работниках на производстве, продавцах, грузчиках, разнорабочих, кассирах. Между тем кандидаты больше всего интересуются такими вакансиями, как упаковщик в производстве, разнорабочий в строительстве, бариста, строитель, администратор.

Также сообщалось, что в Украине пенсионерам стало проще найти работу. Так, в 2024 году количество таких вакансий выросло на 33%, а медианная зарплата достигла 20 тысяч гривен и сопоставима с медианной зарплатой по Украине для всех категорий по состоянию на сегодня (21500 грн), рассказывала УНИАН руководитель "OLX Работа" Мария Абдуллина.

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