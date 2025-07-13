70-летний лидер Ирана получил ранение в ногу 16 июня.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил ранения во время израильского авиаудара, который был направлен против заседания Высшего совета нацбезопасности страны. Об этом сообщили местные СМИ, передает The Telegraph.

Отмечается, что иранский лидер был ранен в ногу, поэтому он был вынужден бежать через аварийный люк после того, как Израиль нанес удар по Тегерану шестью ракетами во время 12-дневной войны, которая длилась в июне.

Такая информация, которую обнародовало агентство Fars, подтверждает заявления Пезешкиана, которые он сделал во время своего недавнего интервью о том, что Израиль пытался его убить.

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В Fars рассказали, что 70-летний президент получил ранение в ногу 16 июня, во время которого также присутствовали спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава судебной власти Мохсени Эджеи.

"Нападение произошло перед полуднем в понедельник, 16 июня, во время заседания Высшего совета национальной безопасности с участием глав трех ветвей власти и других высокопоставленных чиновников на нижних этажах здания в западной части Тегерана. Нападавшие обстреляли входы и выходы здания шестью бомбами или ракетами, чтобы перекрыть пути отступления и перекрыть доступ воздуха", - говорится в сообщении.

По словам журналистов, в результате атаки пострадали и другие лица.

"Некоторые чиновники, включая президента, получили легкие травмы ног во время эвакуации", - добавили в сообщении.

Кроме того, стало известно, что они бежали через "заранее запланированный аварийный люк".

"После взрывов на этаже было отключено электроснабжение", - отметили в Fars.

В то же время генерал Корпуса стражей Исламской революции Мохсен Резаи заявил, что Израиль "нанес удар по шести точкам в месте, где заседал Высший совет национальной безопасности, но ни один из его членов не пострадал".

Однако в интервью политическому обозревателю Такеру Карлсону Пезешкиан отметил, что Израиль пытался его убить, хотя не рассказал, что получил ранения.

"Они действительно пытались [убить меня], да... Они действовали соответственно, но им это не удалось", - отмечал он.

Иран и Израиль - последние новости

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о готовности Ирана применить против его страны ядерное оружие. По его словам, Корпус стражей Исламской революции "поспешил превратить обогащенный уран в оружие после падения "Хезболлы" и распада стран оси".

"Мы это видели. Мы сказали, что в течение года они будут иметь ядерную бомбу и применят ее. В отличие от других ядерных держав, они действительно ее применят и уничтожат нас", - предупредил Нетаньяху.

В то же время издание Axios писало, что Израиль готовится возобновить войну с Ираном. В частности страна надеется на поддержку Соединенных Штатов Америки в этом вопросе.

Как отметили израильские чиновники, Нетаньяху стремится согласовать с США позиции по "ядерным" переговорам и рассмотреть возможные основания для возобновления военных ударов.

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