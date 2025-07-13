Сергей Бескрестнов призвал производителей минимизировать цену на это оборудование.

Чтобы сохранить дорогостоящее оборудование для перехвата видео с FPV-дронов, командиры подразделений ВСУ ставят его как можно дальше от линии фронта, и в результате оно приносит значительно меньше пользы, сообщил украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов в телеграм-канале "О связи от Сергея Флеш".

"Когда оборудование перехвата видео FPV стоит дорого, то командирам его жалко, и его ставят в надежде сохранить, подальше от линии фронта. Где оно... приносит пользы в разы меньше... Я командиров понимаю. Купить и поставить что-то за 200-500 тысяч, что проживет одни сутки, никто не хочет", - пишет он.

В связи с этим Бескрестнов призвал производителей минимизировать цену на это оборудование, мол, даже если антенна будет хуже, тогда удастся исправить многие "косяки" по приему.

Видео дня

"Пусть антенна будет немного хуже, сборка не такая хорошая. Близость к фронту (сила сигнала) исправит многие косяки по приему", - заверил "Флеш".

FPV-дроны на войне: актуальные новости

Недавно УНИАН рассказывал, что в 414-й отдельной бригаде беспилотных систем "Птицы Мадьяра" показали, как захватили в плен оккупанта с помощью FPV-дрона. По словам защитников, событие является уникальным, ведь это произошло впервые благодаря такому беспилотнику.

В то же время и россияне совершенствуют FPV-дроны, которые вскоре смогут залетать еще дальше. По словам командира взвода ударных беспилотников 109-й бригады территориальной обороны Егора Фирсова, они смогут достигать не только всех городов Донецкой области, Изюма, Харькова и Херсона, но даже пригорода Киева. Военный говорит, что Украине "надо также действовать (и быть) на шаг впереди и понимать, как мы будем защищаться от таких дронов, как мы будем их сбивать".

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