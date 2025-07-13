Это уже 11 страна, которая запретила DeepSeek на своей территории.

На фоне растущих опасений по поводу китайских ИИ-сервисов Чехия заблокировала DeepSeek. Решение принято на основе доклада чешского Национального агентства по информационной безопасности (NUKIB).

В документе говорится, что DeepSeek и материнская компания High-Flyer имеют тесные связи с китайским государством. Это вызывает опасения в контексте законов КНР, таких как Закон о национальной безопасности, Закон о разведке и Закон о противодействии шпионажу, которые обязывают китайские компании передавать властям информацию о пользователях, даже если они находятся за пределами страны.

В NUKIB отмечают, что использование продуктов DeepSeek представляет собой угрозу кибербезопасности. Решение основывается как на собственных расследованиях агентства, так и на информации от зарубежных партнёров.

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В докладе подчеркивается, что продукты DeepSeek потенциально могут использоваться Китаем в разведывательных целях, особенно с учётом предыдущих кампаний по кибершпионажу против Чехии и других стран НАТО и ЕС.

Запрет не является полным: допускается использование открытых моделей DeepSeek, но только при условии, что они не взаимодействуют с серверами компании. Это значит, что чешские организации могут развёртывать ИИ локально, но не использовать облачные сервисы DeepSeek.

Аналогичные ограничения уже действуют в ряде других стран, включая США (в частности, в штатах Нью-Йорк, Техас и Вирджиния), Канаду, Австралию, Южную Корею, Индию, Италию, Данию, Нидерланды, Норвегию и Тайвань. Также DeepSeek запрещён к использованию в ВМС США и NASA.

Ранее мы рассказывали, что вышла улучшенная версия DeepSeek, которая на одном уровне c ChatGPT и Gemini. Разработчики уменьшились количество галлюцинаций, улучшили производительность и интерфейс.

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