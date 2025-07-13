Диктатор заявил, что нормальным отношениям России и Запада мешает геополитический аспект.

Российский диктатор Владимир Путин пожаловался, что Запад на протяжении многих лет остается равнодушным к интересам России. Об этом российский правитель заявил в одном из интервью, пишет ТАСС.

Он сказал, что нормальным отношениям России и Запада мешает геополитический аспект, хотя, говорит, раньше казалось, что это коммунистическая идеология СССР. По его словам, он и сам раньше так думал.

"Многие считают, и я в том числе, как ни странно... считал, что главные противоречия - это [противоречия] идеологического характера", - отметил Путин.

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Однако, мол, и после распада Советского Союза "наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось".

"Это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ. Более того, я уже, когда стал президентом, тоже не сразу все понял", - рассказал диктатор.

По словам кремлевского правителя, несмотря на все попытки донести позицию России, Запад оставался равнодушным к ее интересам.

"Для меня стало очевидным, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы. Вот это главное", - подчеркнул он.

Путин добавил, что якобы со стороны Москвы Западу "много всего предлагалось - и в области стратегических наступательных вооружений, и в области противоракетной обороны", однако, по его словам, "все отвергалось, отвергалось, отвергалось".

Что говорят о Путине западные лидеры

Как сообщал ранее УНИАН, президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Путин - стратегический дурак и военный неудачник, мол, его война в Украине является самой большой тактической и стратегической ошибкой в современной истории. По его словам, российский диктатор потерпел неудачу по всем показателям: стремился успокоить Украину - а она станет членом Евросоюза, а в конце концов и НАТО, имел целью демонтировать НАТО - но его граница увеличилась, хотел развалить ЕС - но блок стал только более объединенным.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не собирается разговаривать с Путиным, мол, подобные контакты европейских лидеров в прошлом не приводили к деэскалации ситуации в Украине. В качестве примера он привел визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву в июле 2024 года, после которого Россия ударила по больнице "Охматдет" в Киеве.

Недавно президент США Дональд Трамп раскритиковал Путина за продолжающиеся атаки России на Украину. Он также сказал, что ожидает, что Сенат примет более жесткий законопроект о санкциях против России, автором которого является сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины.

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