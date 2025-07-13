Никита Ломакин признался, что сначала часто чувствовал усталость.

Украинский певец Никита Ломакин, который заявлял о "достаточно жесткой" мобилизации в ВСУ, рассказал, как справляется с резкой сменой образа жизни и окружения, и показал фото.

Как написал он в своем Instagram, сначала он часто чувствовал усталость, однако теперь все эти перемены приносят ему неожиданный спектр эмоций.

"Однажды, когда мы в очередной раз занимались монотонным делом - копали окопы - я ощутил состояние медитации, которое давно не испытывал. И понял, что во мне родилось что-то новое - или я стал немного другим. Это было осознание нового навыка - терпения, качества, которого мне всегда не хватало", - признался он.

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По словам Ломакина, он с детства не любил оружие и даже боялся всего, что связано с насилием, теперь же отсутствие автомата на плече для него - это как выйти из дома, забыв мобильный телефон:

"На следующий день после того, как мы копали окопы, я чистил свой автомат и снова почувствовал, что это - медитация. Руки движутся сами по себе, мысли успокаиваются, становятся тише, и приятно от осознания, что завтра, во время очередной тренировки, мой автомат Калашникова будет работать как надо".

Певец признался, что пока не может сказать, что стал солдатом, но уже научился многому, и это делает его более уверенным в себе.

Напомним, ранее мобилизованный украинский певец Никита Ломакин загремел в госпиталь из-за страха.

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