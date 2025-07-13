Да, Россия пытается продемонстрировать свою способность к атакам, даже если количество ударов ограничено.

В начале года у границ Украины россияне разместили полсотни пусковых установок для "Искандеров". Однако три или четыре из них были повреждены, и Россия заменила их на новые. Это свидетельствует о том, что РФ сосредотачивает свои усилия на баллистических ударах.

Об этом заявил авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в эфире "Киев24". "В начале года вокруг наших границ было размещено 54 пусковые установки для "Искандеров". Но мы три или четыре повредили, и они подтянули другие. Это говорит о том, что россияне свои возможности пытаются сконцентрировать именно на баллистических ударах. И причем баллистических ударах не столько "Кинжалами", потому что больше шести ударов "Кинжалами" не было. А это связано с возможностями их средств доставки, то есть самолетов МиГ-31К", - сказал он.

Эксперт также отметил, Украина ограничивает возможности россиян.

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По словам Криволапа, размещение "Искандеров" является признаком того, что Россия пытается показать свою способность к атакам, даже если количество ударов ограничено.

Воздушные атаки на Украину

Ранее Криволап рассказал, что наибольшую угрозу для Украины во время атак сейчас представляют российские "Искандеры" и "Шахеды", ведь их у врага много.

А вот в случае с "Кинжалами" возможности России ограничены. Также у агрессора большие проблемы с носителями для таких ракет.

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