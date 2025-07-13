Блогерша призналась, что быть мамой - ее главная роль в жизни.

Украинская блогерша Даша Квиткова трогательно поздравила своего сына Льва с днем рождения. 13 июля мальчику исполнилось 4 года.

"Как ты так быстро вырос? Ты ведь только вчера умещался на одной руке. Жизнь с тобой - это сплошной аттракцион эмоций и приключений, и я обожаю каждую его секунду. Я учусь быть мягкой, когда устала. Твердой, когда нужно защищать. смелой, когда страшно. Смешной, когда ты ждешь смеха", - призналась она, опубликовав подборку фото сына в Instagram.

Квиткова поделались, что сын у нее - "маленький мужчина с характером, упрямством, фразочками "я сам" и любовью к разнообразным живностям, машинкам, мультикам".

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"Ты лучший, Левчик. Ты не просто мой сын, ты - мой смысл, мое сердце, мой учитель, моя маленькая Вселенная. Обещаю сделать все, чтобы в твоей жизни было больше света, чем теней. больше любви, чем страха", - добавила Квиткова, подчеркнув, что быть мамой - ее главная роль.

Поздравил мальчика и его отец - телеведущий Никита Добрынин.

"Сегодня очень сильный и радостный день. Сыну уже 4 года! Счастлив каждый день проживать его новые достижения, заново изучать этот мир глазами Льва. И дарить максимум тепла и любви", - написал он в Instagram.

Напомним, на днях подтвердились слухи о том, что Даша Квикова и футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко вместе.

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