Германия создала первый в мире антидроновый комплекс, - Defense Express

SCILT способен поражать беспилотники на близком и очень близком расстоянии.

Немецкая компания Mehler Protection представила первый в мире комплекс активной защиты SCILT, предназначенный исключительно для борьбы с беспилотниками. Он способен справиться с FPV-дронами, барражирующими боеприпасами и другими дронами-камикадзе.

Как сообщает Defense Express, в компании Mehler Protection решили пойти по пути классических комплексов активной защиты, когда для перехвата выстреливается контрбоеприпас. Это привело к появлению первого в мире противодронового КАЗ SCILT.

В компании заявляют, что этот комплекс разрабатывается уже полтора года, и за это время там уже было проведено 48 испытательных кампаний. Он может устанавливаться на любую технику, в частности танки, БТР, БМП, бронеавтомобили и т.д. SCILT состоит из специальных блоков, каждый из которых оборудован набором контрбоеприпасов и встроенными средствами для обнаружения угроз.

"Вероятно, в зависимости от типа техники, на которую интегрирован этот комплекс, может варьироваться количество этих самых блоков, расположенных по периметру под разными углами, для защиты всех сторон, в том числе от атак с верхней полусферы. Как уже упоминалось выше, каждый блок с контрбоеприпасами оборудован средством для обнаружения угроз, которым является камера или другая система, тогда как в обычных КАЗ основную функцию обнаружения целей выполняют малые радиолокационные станции. Во время оборонной выставки Enforce Tac 2026 комплекс был продемонстрирован именно с такими камерами", - пояснили аналитики.

На имеющихся изображениях можно увидеть, что на каждом блоке SCILT расположен небольшой блок с двумя камерами. Сразу две камеры необходимы для определения дальности до цели путем совмещения двух изображений. По данным экспертов, главное преимущество применения камер вместо радиолокационной станции - значительно меньшая стоимость и возможность действительно массового производства. В дополнение к этому, в качестве контрбоеприпасов вместо дорогостоящих уникальных боеприпасов применяются обычные патроны 12 калибра от дробовиков, с различным наполнением.

В Defense Express отметили, что пока комплекс не является полностью автоматическим. Он самостоятельно обнаруживает цель, сопровождает ее, предупреждает экипаж об опасности, но требует команды от экипажа на перехват. Можно сделать предположение, что это сделано для предотвращения ложных срабатываний в ранних образцах системы. Но в будущем запланирован и полностью автоматический режим.

В компании говорят, что SCILT способен поражать беспилотники на близком и очень близком расстоянии. В целом, как говорят аналитики, SCILT выглядит как дешевый комплекс активной защиты, которым можно массово оснащать любые транспортные средства, действующие вблизи линии фронта и подверженные угрозе ударов, от пикапов до танков.

Сообщается, что первая версия SCILT поступит в продажу уже через несколько месяцев летом текущего 2026 года. Отличным полигоном для испытаний этой системы могло бы стать поле боя в Украине, где при условии низкой стоимости и доказанной эффективности она могла бы приобрести особую популярность.

