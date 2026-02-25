Украину разогреет до +13°: синоптик рассказал, когда погода улучшится

Периодически до конца недели в Украине будут идти дожди и мокрый снег.

Еще сегодня и завтра погода в Украине будет прохладной, однако на выходных она улучшится. Температура в конце февраля и в начале марта повысится по всей стране, а осадков почти не будет. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале "Метеопрог".

Погода 26 февраля

Ночью в Украине будет без существенных осадков, а утром и днем в северных, центральных и Харьковской областях пройдет снег, мокрый снег, местами с дождем. На остальной территории будет сухо. На дорогах гололедица. Ветер 5-10 м/с. Ночью термометры покажут -4...+1 °С, на севере Левобережья температура упадет до -5...-10 °С. Днем ожидается -1...+5 °С, в южных и западных регионах повысится до +6...+11 °С.

Погода 27 февраля

Ночью и утром перед выходными дождь со снегом ожидается в большинстве областей, кроме западных регионов. Днем осадки покинут территорию Украины и только на юге еще возможен небольшой дождь. На дорогах местами гололедица, ночью возможен туман. Ветер 3-8 м/с. Ночью -3...+3 °С, днем +1...+6 °С, а на крайнем западе и в Одесской области потеплеет до +7...+12 °С.

Погода 28 февраля

В субботу по всей Украине ожидается спокойная погода, без существенных осадков. Только в восточной части местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. На дорогах и тротуарах местами сохранится гололедица. Ветер так и останется 3-8 м/с. Температура ночью -3...+3 °С, днем потеплеет до 0...+6 °С, а в западных и Одесской областях воздух прогреется до +7...+13 °С.

Погода 1 марта

В воскресенье ночью в северных регионах, днем также на востоке Украины пройдет небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории ожидается сухая и малооблачная погода. Ветер усилится до 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -1...+5 °С, днем +3...+8 °С, а на крайнем юге и в Закарпатье местами +9...+11 °С.

Синоптики прогнозируют, что средняя температура марта составит +1°…+7°. В целом это соответствует климатической норме, однако в западных регионах, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях показатели будут на 1,5–2,5° выше обычных значений.

Количество осадков в целом составит около 80–100% от средней многолетней нормы.

