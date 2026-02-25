Большую часть ежегодного послания к Конгрессу (State of the Union) президент США Дональд Трамп посвятил внутренней политике. И хотя произнесение почти двухчасовой речи совпало с четвертой годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину, Трамп упомянул о российско-украинской войне лишь вскользь. Здесь стоит заметить, что такое упоминание об Украине не означает выхода из переговоров. Просто внешняя политика отходит для Дональда Трампа на второй план. В конце концов, в этой речи он совсем не упомянул о Китае и Индии. И объяснение этому таково: на международной арене у президента США практически нет козырей.

Решение, которое Верховный суд США недавно вынес об отмене тарифов, выбило главный аргумент Трампа в международной политике. По сути, на апрельские переговоры с Китаем Соединенные Штаты выходят явно в слабой позиции. Тарифов уже нет, а система, при которой США контролируют ценообразование и логистику мировой нефти, еще не создана (и будет ли создана – вопрос).

Собственно, тема тарифов должна была стать одним из ключевых столпов избирательной кампании Трампа. Но сейчас ему придется "на марше" менять не только внешнюю стратегию, но и внутреннюю игру. Фронда трех судей Верховного суда (двое из них были назначены Трампом) является лишь вершиной айсберга. Поэтому можно с большой долей вероятности говорить уже о реальном фронде внутри Республиканской партии, который в определенный момент может перейти из латентного в открытое состояние.

Видео дня

Интересное наблюдение: в своей речи Трамп на удивление мало говорил неправду. Фактчекеры преимущественно фиксировали преувеличения и определенные перетягивания на себя достижений предшественника.

Но в целом президент США четко сконцентрировался на действительно позитивной динамике в вопросах безработицы, роста рынков и, в целом, "улучшения жизни уже сегодня".

А отсутствие каких-либо акцентов в международной политике говорит только о роли внешней политики в будущих выборах. Как минимум, на этом этапе, международная политика выглядит как опциональная история. Это - не хорошо и не плохо. Просто такая реальность.

И еще раз повторю то, что говорил много раз: Дональд Трамп не может выйти из украинских переговоров. С точки зрения политической повестки дня Украина занимает важное место и "потерять" этот вопрос невозможно.

Другое дело, что конфигурация давления на Китай, определенный отрыв России от Китая, создание абсолютного доминирования в обеих Америках, доминирование в нефтяном секторе мира и вопрос "зарабатывания на Европе" после тарифного решения становятся гораздо сложнее. А следовательно, и подход к нашему вопросу, очевидно, будет видоизменяться. Качели будут продолжаться и дальше.