США и Иран разогнали цены на нефть до нового рекорда в 2026 году

Несмотря на влияние геополитической напряженности на цены, предложение нефти все еще превышает спрос на нее.

Цены на нефть утром 25 февраля выросли, колеблясь вблизи семимесячного максимума. Угроза военного конфликта между США и Ираном, который может нарушить поставки нефти, беспокоит инвесторов, сообщает Reuters.

По данным портала investing, по состоянию на 10:22 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 21 цент - до 70,79 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI подорожали на 23 цента - до 65,86 доллара за "бочку". Таким образом, "черное золото" движется к рекорду в 2026 году.

Президент США Дональд Трамп в речи перед Конгрессом кратко изложил свои аргументы в пользу возможного нападения на Иран. Он отметил, что не позволит крупнейшему спонсору терроризма в мире иметь ядерное оружие.

Между тем, представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны встретиться с иранской делегацией для третьего раунда переговоров в четверг в Женеве. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что соглашение с США по ядерной программе Ирана "достижимо, но только при условии, что приоритет будет отдан дипломатии".

"Эта неопределенность означает, что рынок будет продолжать учитывать большую премию за риск и оставаться чувствительным к любым новым событиям", – объясняют аналитики ING по сырьевым товарам.

Аналитик банка IG Тони Сайкамор дает понять, что уступок Ирана в отношении своей ядерной программы может быть недостаточно для предотвращения войны между США и Ираном.

"Президент США Дональд Трамп предупредил, что без соглашения будут "очень плохие последствия". Будут ли уступки Ирана соответствовать "нулевому обогащению" США, остается неизвестным", – отметил он в записке.

Издание также отмечает, что на фоне усиления напряженности между Ираном и США, официальный Тегеран и Китай ускорили переговоры о приобретении китайских противокорабельных крылатых ракет, которые, по данным источников Reuters, могут быть направлены против американских военно-морских сил, сосредоточенных у иранского побережья.

Журналисты добавляют, что, несмотря на влияние на цены геополитической напряженности, предложение нефти все еще превышает спрос на нее.

Ситуация вокруг Ирана и цены на нефть

Утром 24 февраля цены на нефть выросли, приблизившись к семимесячным максимумам, поскольку трейдеры оценивали геополитические риски накануне очередного раунда переговоров между США и Ираном по ядерной программе Тегерана.

В последние недели США перебрасывают значительные силы на Ближний Восток. В СМИ активно обсуждают возможное начало войны с Ираном. Впрочем, председатель Объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Дэн Кейн считает, что военная кампания против Ирана может нести серьезные риски для США. Речь идет, в частности, о возможном втягивании страны в затяжной конфликт.

