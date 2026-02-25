США и Иран разогнали цены на нефть до нового рекорда в 2026 году

Цены на нефть утром 25 февраля выросли, колеблясь вблизи семимесячного максимума. Угроза военного конфликта между США и Ираном, который может нарушить поставки нефти, беспокоит инвесторов, сообщает Reuters.
По данным портала investing, по состоянию на 10:22 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 21 цент - до 70,79 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI подорожали на 23 цента - до 65,86 доллара за "бочку". Таким образом, "черное золото" движется к рекорду в 2026 году.
Президент США Дональд Трамп в речи перед Конгрессом кратко изложил свои аргументы в пользу возможного нападения на Иран. Он отметил, что не позволит крупнейшему спонсору терроризма в мире иметь ядерное оружие.
Между тем, представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны встретиться с иранской делегацией для третьего раунда переговоров в четверг в Женеве. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что соглашение с США по ядерной программе Ирана "достижимо, но только при условии, что приоритет будет отдан дипломатии".
"Эта неопределенность означает, что рынок будет продолжать учитывать большую премию за риск и оставаться чувствительным к любым новым событиям", – объясняют аналитики ING по сырьевым товарам.
Аналитик банка IG Тони Сайкамор дает понять, что уступок Ирана в отношении своей ядерной программы может быть недостаточно для предотвращения войны между США и Ираном.
"Президент США Дональд Трамп предупредил, что без соглашения будут "очень плохие последствия". Будут ли уступки Ирана соответствовать "нулевому обогащению" США, остается неизвестным", – отметил он в записке.
Издание также отмечает, что на фоне усиления напряженности между Ираном и США, официальный Тегеран и Китай ускорили переговоры о приобретении китайских противокорабельных крылатых ракет, которые, по данным источников Reuters, могут быть направлены против американских военно-морских сил, сосредоточенных у иранского побережья.
Журналисты добавляют, что, несмотря на влияние на цены геополитической напряженности, предложение нефти все еще превышает спрос на нее.
Ситуация вокруг Ирана и цены на нефть
Утром 24 февраля цены на нефть выросли, приблизившись к семимесячным максимумам, поскольку трейдеры оценивали геополитические риски накануне очередного раунда переговоров между США и Ираном по ядерной программе Тегерана.
В последние недели США перебрасывают значительные силы на Ближний Восток. В СМИ активно обсуждают возможное начало войны с Ираном. Впрочем, председатель Объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Дэн Кейн считает, что военная кампания против Ирана может нести серьезные риски для США. Речь идет, в частности, о возможном втягивании страны в затяжной конфликт.