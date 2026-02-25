В 'ПриватБанке' подешевел евро: актуальный курс валют на среду

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,48 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 25 февраля, не изменился и составляет 43,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 51,40 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,85 гривни, а евро - по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 43,48 гривни. Курс евро при оплате картой также остался неизменным и составляет 51,55 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил 25 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,26 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

В отношении евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,97 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 3 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 5 копеек и составляет 43,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 13 копеек и составляет 51,37 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,75 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: