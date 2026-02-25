Небольшой кусочек – и вы получаете целый комплекс жизненно важных веществ.

Печень – недорогой и питательный продукт, богатый железом, витамином B12, фолатом и другими полезными веществами. При правильном приготовлении она вкусна и может быть частью сбалансированного рациона. Тем не менее, многие люди не знают, как приготовить куриную печень и в каких количествах употреблять.

Эксперты из известной мясоперерабатывающей компании "Grassland Beef" рассказали, можно ли есть куриную печень каждый день, чем она полезна для разных людей и в чем заключаются главные риски ее употребления.

Куриная печень – польза и вред продукта

Печень перерабатывает кровь, поступающую из кишечника и желудка, превращая питательные вещества в более доступные формы для организма. Но и сама она – целая кладезь полезных компонентов, витаминов и минералов.

Видео дня

Куриная печень: калорийность и пищевая ценность в избранных категориях (на 100 г) согласно исследованию Национального института здоровья США:

Калории: 172.

Белки: 25,8 г.

Жиры: 6,43 г.

Углеводы: 1,11 г.

Витамин A: 288% дневной нормы.

Витамин B12: 352%.

Фолат: 140%.

Рибофлавин (B2): 136%.

Селен: 126%.

Учитывая все эти показатели, становится понятно, почему врачи не советуют употреблять печеночные продукты слишком часто.

Куриная печень – польза и преимущества

Можно долго перечислять, чем полезна куриная печень. Витамин B12 и железо, содержащиеся в ней, помогают формированию эритроцитов и предотвращают анемию. Витамин A обеспечивает хорошее зрение, способствует росту и поддерживает здоровье кожи, а фолат играет важную роль для репродуктивного здоровья. Наконец, селен, рибофлавин и фосфор в печени укрепляют иммунитет, поддерживают здоровье тканей, костей и щитовидной железы.

Высокое содержание белка (24.5 г на порцию по данным Министерства сельского хозяйства США) делает куриную печень ценным продуктом для здоровья волос, кожи и ногтей. Особенностью печени является наличие легкоусвояемого белка, а также витамина C – редкого компонента для мясных продуктов (исходя из исследований Национального центра биотехнологической информации США, печень – один из лучших источников этого витамина), который помогает усвоению железа и транспортировке кислорода в организме.

Неоспорима польза куриной печени для женщин на диете. Она богата протеином (около 20 г на 100 г), железом и витаминами, что стимулирует метаболизм, повышает гемоглобин, поддерживает упругость кожи и гормональный фон, что важно при похудении. Учитывая низкую калорийность, все эти факторы делают ее отличным продуктом для похудения.

Отдельно следует уточнить, чем полезна куриная печень для мужчин при наборе мышечной массы. Помимо того, что она обеспечивает высокий уровень белка для строительства мышц, в ней также содержится железо для транспортировки кислорода и витамины группы B (особенно B12) для повышения энергии. Более того, включение печени или печеночных продуктов в питание помогает выработке тестостерона, ускоряет восстановление после тренировок и улучшает общий обмен веществ.

Куриная печень – вред и противопоказания

Однако, помимо пользы, нужно помнить, в чем вред куриной печени. Слишком много витамина A может вызвать проблемы со зрением, костями и тошноту, так что некоторым категориям людей его употребление нежелательно.

В печени также много меди, а ее избыток может привести к циррозу. Помимо этого, в 100 граммах печени больше половины дневной нормы холестерина, а также она быстро портится, поэтому важно следить за сроком годности.

Сколько куриной печени можно съесть за раз

Другой часто задаваемый вопрос: как часто можно есть печень – куриную, свиную или говяжью. И тут доктора обычно сходятся во мнении, предписывая взрослому человеку 100–150 грамм печени за один прием, примерно один-два раза в неделю.

Частое употребление нежелательно из-за высокого содержания витамина А и меди, которые могут накопиться в организме. Беременным женщинам, в свою очередь, стоит еще больше ограничить потребление печени или совсем отказаться от нее.

Таким образом, куриная печень – ценная часть сбалансированного рациона, богатая белком, витаминами A и B12, железом, селеном и витамином C. При умеренном потреблении и правильном хранении она приносит значительную пользу организму.

Вас также могут заинтересовать новости: