Несмотря на все вызовы, связанные с продолжающейся полномасштабной войной, Украина в начале 2026 года остается мировым аграрным лидером, продолжая экспортировать миллионы тонн зерна на глобальный рынок. На сегодняшний день страна уже отправила за рубеж миллионы тонн агрокультур. Этот объем стабилизирует международные цены и во многом определяет, будет ли голод в мире системным явлением.

Но также стоит понимать, что от стабильности этих поставок зависит не только глобальный рынок, но и внутренние ресурсы, позволяющие четко спрогнозировать, будет ли голод в Украине в ближайшие два года. Поэтому мы обратились к искусственному интеллекту с вопросом об этом.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

Будет ли голод на Земле

Gemini на базе модели Flash 3 спрогнозировал, чего ожидать в течение 2026-2027 годов, учитывая факты и анализ текущей обстановки на конец февраля, без опоры на чужие мнения или прогнозы. Он заявил, что массового системного голода в Украине в этот период не ожидается.

Оснований для такого вывода несколько:

Рекордная устойчивость агросектора. По состоянию на февраль 2026 года, Украина сохраняет статус одного из крупнейших мировых производителей. Прогноз урожая зерновых и масличных на сезон 2025/2026 составляет более 80 млн тонн, из которых на внутреннее потребление требуется лишь малая часть. Это нивелирует опасения людей относительно того, будет ли голод в Европе или внутри самой Украины из-за нехватки сырья.

Адаптация логистики. Несмотря на российские атаки на портовую инфраструктуру, экспортные маршруты через Дунай и сухопутные коридоры с ЕС работают стабильно. Это обеспечивает приток валюты и позволяет фермерам продолжать посевные кампании, снижая вероятность сценариев, при которых пострадают в первую очередь страны Африки из-за остановки поставок из Черноморского региона.

Экономические предохранители. Глобальные цены на продовольствие имеют тенденцию к стабилизации. Для Украины это означает, что даже при инфляционных рисках, базовые продукты питания (хлеб, подсолнечное масло, крупы) останутся в физическом доступе.

Для более глубокого понимания ситуации стоило также обратиться к и другим моделям ИИ. Вопрос о продовольственной безопасности был также задан GPT-5.2 и Claude Sonnet 4.6.

Ответ GPT:

"Голод как массовый, критический дефицит пищи в Украине в 2026–2027 гг. выглядит маловероятным. Украина остается ведущим производителем, и прогноз урожая зерна (около 57–60 млн тонн) позволяет закрывать все внутренние нужды. Главные вызовы – это рост цен из-за удорожания логистики и нехватка рабочей силы, что может снизить доступность качественного питания для беднейших групп населения".

Ответ Claude:

"Полноценного голода, скорее всего, не будет, но продовольственная уязвимость останется высокой. Главный риск – не отсутствие еды, а ее физическая недоступность в прифронтовых зонах из-за разрушенной логистики. Финансовая нестабильность может привести к ситуации, когда еда на полках есть, но часть населения не может ее себе позволить. Голодание как социальная проблема для уязвимых групп будет углубляться".

Несмотря на небольшие различия в оценках, все ведущие модели искусственного интеллекта сходятся в главном: ресурсов Украины более чем достаточно, чтобы избежать катастрофы.

Глобальный контекст и выводы - каким странам грозит голод

Размышляя над этим, ИИ указывает прежде всего на импортозависимые регионы Африки и Ближнего Востока. Для самой же Украины ключевым фактором остается не наличие ресурса, а его цена и бесперебойная работа энергетики для перерабатывающей промышленности.

Таким образом, искусственный интеллект сходится во мнении: при сохранении текущих аграрных мощностей и международной поддержки, Украина пройдет период 2026-2027 годов без массового голода, сохранив статус гаранта продовольственной безопасности.

