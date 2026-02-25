Золото снова рвануло вверх из-за Трампа

Отмечается, что на спрос на безопасные активы снова растет.

Цены на золото выросли на 1% в среду, 25 февраля. Инвесторы снова обратили внимание на безопасные активы из-за неопределенности относительно пошлин после решения Верховного суда США, отменившего ряд мер президента Дональда Трампа, пишет Reuters.

По состоянию на 9:34, по данным портала investing, цены на золото установилось на уровне 5207,21 доллара за тройскую унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоит 167,97 доллара.

"Возвращение китайского рынка наряду с ростом неопределенности в отношении политики США поддерживает привлекательность золота и, в некоторой степени, серебра", - отметил старший аналитик рынка Capital.com Кайл Родда.

Видео дня

США установили временную 10%-ую глобальную импортную пошлину 24 февраля, но Вашингтон работает над ее повышением до 15%, заявил представитель Белого дома, посеяв путаницу в отношении торговой политики Трампа после решения Верховного суда на прошлой неделе.

Между тем, два представителя Федеральной резервной системы США дали понять, что в ближайшей перспективе не планируют пересматривать процентную политику центрального банка.

Кроме того, на данный момент рынки ожидают трех снижений ставки на 25 базисных пунктов в этом году.

"Есть еще потенциал для дальнейшего роста цен на золото, особенно если все факторы, способствующие этому, такие как торговая политика США, внешняя политика, сохраняться", – добавил Родда.

Кроме того, спотовая цена на серебро поднялась до 89,92 доллара за унцию, что является трехнедельным максимумом. При этом спотовая цена на платину выросла до 2244,85 доллара за унцию - максимальный показатель с 5 февраля, а цена на палладий поднялась до 1811,37 доллара - трехнедельный максимум.

Цены на металлы - последние новости

17 февраля золото подешевело более чем на 2%. Новый год в Китае повлиял на ликвидность, а ослабление геополитической напряженности и укрепление доллара усилили давление.

24 февраля цены на недрагоценные металлы выросли, в частности, медь. Этому способствовало возобновление работы китайских рынков после празднования Лунного Нового года и оптимизм трейдеров в связи с возможным снижением пошлин США.

Вас также могут заинтересовать новости: