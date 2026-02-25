Трамп заговорил о 'третьем сроке'

Президент США снова намекнул на возможность баллотирования в 2028 году, несмотря на запрет двух сроков в Конституции.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз публично упомянул о возможности третьего президентского срока, несмотря на прямой запрет в Конституции.

Во время выступления в Конгрессе Трамп, размышляя о нынешней каденции, заявил: "Итак, в мой первый год второго срока", а затем добавил: "Должен был быть мой третий срок. Но случаются странные вещи".

Трамп и его сторонники продолжают без доказательств утверждать, что президентские выборы 2020 года, на которых победил Джо Байден, были "украдены". Судебные инстанции разных уровней ранее отклонили иски о массовых фальсификациях из-за отсутствия доказательств.

Политик также ранее допускал возможность участия в выборах 2028 года.

Что говорит Конституция

В то же время Двадцать вторая поправка к Конституции США четко ограничивает пребывание на посту президента двумя сроками. Она была ратифицирована в 1951 году после четырех каденций Франклина Рузвельта и устанавливает запрет на избрание более двух раз.

Заявления Трампа о третьем сроке звучат не впервые, однако юридических механизмов для реализации такого сценария пока не существует.

Вместо этого американские СМИ пишут, что Трамп готовит себе преемника на выборы в 2028 году и все активнее обсуждает этот вопрос с советниками. По данным Axios, Трамп все чаще как бы между делом задает вопрос о том, кто должен возглавить список кандидатов от Республиканской партии на пост президента в 2028 году.

