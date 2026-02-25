Кто и какие документы должен иметь при себе для проверки на улице: в ТЦК дали разъяснения

Проверка военно-учетных документов предусмотрена двумя законами Украины.

Процедура того, как и какие документы должны иметь работники ТЦК и граждане Украины при проверке во время военного положения, прописана в законах и постановлении правительства. Об этом сказал в интервью"Телеграфу" начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, отвечая на вопрос о том, что часто возникают споры относительно документов, которые должны быть у военных ТЦК, и их полномочий.

Он отметил, что проверка военно-учетных документов предусмотрена двумя законами Украины –"О правовом режиме военного положения" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которыми определено, что граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы и предоставлять их для проверки уполномоченным представителям ТЦК и СП или полицейским. При этом добавил, что сама процедура, как должна происходить проверка документов, прописана в постановлении правительства №560.

"Почему я сначала сказал о законах? Потому что слышал манипуляции о том, что вы говорите о постановлениях, а постановление это не закон, соответственно, оно не имеет силы. Но сразу в двух законах Украины прописано, во-первых, обязанность граждан иметь при себе документы, во-вторых – обязанность предоставлять их для проверки", – подчеркнул Истомин.

Видео дня

По его словам, в этом постановлении четко прописано, что "уполномоченный представитель" подходит к гражданину, представляется и показывает свои документы. "Первое – это удостоверение личности, уполномоченной на проверку документов. Второе – служебное удостоверение личности. Если мы говорим о военных, то это военный билет или удостоверение офицера. Фактически это два документа, которые определены постановлением 560", – подчеркнул он.

По его словам, эти документы должен иметь военнослужащий, который проверяет документы, то есть тот, который подошел и требует предоставить ему военно-учетные документы гражданина для проверки, потому что он лицо, уполномоченное проверять военно-учетные документы и выписывать повестки.

Истомин отмечает, что это должно быть удостоверение, образец которого определен постановлением №560. В удостоверении должно быть фото, фамилия, имя, отчество. "Подписывает глава военной администрации – районной или областной. Если глава ОВА подписал, то полномочия этого человека распространяются на всю область. Если это районная военная администрация, то на территорию района", – добавил он.

Начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП, отвечая на вопрос о том, что если какого-то документа из этого перечня нет у военного ТЦК или, например, он отказывается его показать гражданину, отметил, что ему трудно представить такую ситуацию.

"Мне трудно представить такую ситуацию, что группа оповещения (три-четыре военных плюс полицейский), и ни у кого нет документов. Если нет у военных (ну вдруг, так случилось, все недавно в ТЦК и не успели им оформить документы), то всегда есть полицейский, у которого есть его документы. Полицейский также имеет полномочия проверять военно-учетные документы. Не могу говорить за все ТЦК в Украине, но в Полтавской области я уже давно не слышал, чтобы военнослужащие ТЦК проводили эти мероприятия без полиции. И мне трудно представить, чтобы в Полтавской области у какого-то военнослужащего ТЦК не было удостоверения уполномоченного. Военный билет обязателен", - подчеркнул Истомин.

Имеют ли право ТЦК и полиция проверять военно-учетные документы: ответ адвоката

Как сообщал УНИАН, адвокат, управляющий партнер Адвокатского Объединения "Виннер Партнерс" Сергей Литвиненко отмечал, что, согласно действующему законодательству, сейчас проверять военно-учетные документы имеют право три группы лиц:

представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

сотрудники Национальной полиции;

представители Государственной пограничной службы (обычно - при пересечении границы).

Вас также могут заинтересовать новости: