'Есть чувства': Харчишин впервые заговорил о новой возлюбленной после разрыва с Соколовой

Артист также вспомнил опыт токсичных отношений.

Известный украинский певец, лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин заговорил о новых отношениях.

Не секрет, что ранее артист встречался с журналисткой Яниной Соколовой. Пара объявила о разрыве в сентябре прошлого года, однако причину не называла.

Но в недавнем выпуске проекта "Разговор" Валерий отметил, что пережил сложный период в жизни. По словам исполнителя, ранее он был в созависимых отношениях.

Видео дня

"Каждый человек – это прежде всего его внутренний мир, его личные отношения, его "дом". Когда налаживаются отношения дома, и ты понимаешь, что тебя там ждут, что есть тыл и он сформирован, тогда налаживаются все процессы. У меня было немного плохо дома. Сейчас я чувствую этот тыл, и мне хорошо. Наверное, ощущение того тыла и ощущение, что ты можешь оттолкнуться от тыла... Дом притягивает, а дно я уже пережил. То есть я оттолкнулся от дна – тщетной надежды, созависимых или монозависимых отношений", – отметил Харчишин.

Лидер группы "Друга Ріка" добавил, что сейчас у него есть любимый человек. Однако он решил не называть публично ее имя.

"Когда я говорю о тыле – это о человеке, который помог мне оттолкнуться от дна. Это в первую очередь друг, подруга. Но это человек, к которому есть чувства", – подчеркнул Валерий.

К слову, кроме отношений с Соколовой, певец был в браке с женщиной Юлией. Супруги прожили вместе 13 лет и имеют двоих общих детей. Но в 2022 году пара официально развелась.

Напомним, ранее Валерий Харчишин озадачил заявлением о реабилитации.

Вас также могут заинтересовать новости: