Украинка проверила сметану на качество и поделилась результатом.

Любая кисломолочная и молочная продукция должна быть качественной, впрочем, как и остальные продукты. Однако именно поддельная "молочка" может серьезно навредить здоровью. Узнайте, как проверить сметану и понять, был ли добавлен в нее крахмал.

Ранее мы рассказывали о том, как проверить творог на натуральность доступными способами.

Как проверить сметану в домашних условиях

Пользователь TikTok из Харькова под ником Nutriellaa показала, как проверить качество сметаны, если вы хотите знать, что вы едите. Она приобрела продукцию пяти разных украинских производителей:

"Простонаше" - Кременчуг, Полтавская область.

"Волошкове поле" - Черкассы.

"Щоденний збір" - Днепр.

"Харківська" - Харьков.

Сметана на развес, купленная в одном из магазинов Харькова.

Проверить качество сметаны домашних условиях Nutriellaa решила самым простым и доступным способом - с помощью йода. Она взяла чистую белую тарелку и выдавила немного сметаны каждого производителя, получилось пять небольших порций. На каждую девушка капнула пару капель йода из пипетки, а затем начала перемешивать ложкой.

Цвет сметаны стал меняться моментально - первой тест пришлось проходить продукции бренда "Простонаше". Белый оттенок сменился на коричневый, из чего Nutriellaa сделала вывод, что крахмала в сметане нет. Такой же результат получился и после проверки продукции торговых марок "Волошкове поле" и "Щоденний збір". Однако два последних образца харьковских производителей показали себя не лучшим образом - "Харківська" и та, что была куплена на развес в одном из харьковских магазинов, окрасились в фиолетовый цвет. По словам автора видео, это прямой признак того, что производитель добавил в состав крахмал.

Кроме этого способа, показала, Nutriellaa дополнительно показала, как проверить качество сметаны - видео продолжилось, и мы увидели, что девушка налила горячую воду в пять чистых стаканов, в каждый из которых она выдавила немного сметаны всех указанных выше производителей прямо из пачки. Все образцы она перемешала ложкой. Результат оказался таким же - продукция брендов "Простонаше", "Волошкове поле" и "Щоденний збір" полностью растворились в воде, из-за чего она стала однородного молочного оттенка. Однако два образца, "проваливших" тест с йодом, и здесь сошли с дистанции - сметана торговой марки "Харківська" и та, что была куплена на развес, образовали "шапку".

На видео видно, что кисломолочная продукция не соединилась с водой, а осталась плотной "шапкой" плавать по поверхности жидкости. Автор видео сказала, что такой эффект дают пальмовые жиры, заменители растительных, которые не растворяются в воде, а поднимаются вверх и остаются там.

Теперь вы знаете, как проверить сметану йодом или горячей водой, если вы уже купили ее в магазине и принесли домой. Эти два простых метода помогут вам быстро разобраться, какую сметану можно употреблять в пищу, а от какой лучше отказаться.

