Зеленский подтвердил проведение переговоров между Украиной и США: о чем будут говорить

Вместе с Умеровым из Украины поедет также министр экономики Алексей Соболев.

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что Украина проведет двустороннюю встречу с представителями США.

Как он отметил в беседе с журналистами, Украину на этой встрече будет представлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, а также министр экономики Алексей Соболев.

"Это будет двусторонняя встреча с американской стороной. Первый вопрос - это Prosperity Package. Это пакет восстановления Украины, будут проговаривать детали. Второй вопрос - будут готовиться к трехсторонней встрече, которая будет уже с Россией. И она будет, на наш взгляд, в начале марта. И третье - это задача, которую я поставил Умерову, он будет обсуждать детали обмена. Очень надеемся на позитив на этом гуманитарном треке", - сказал Зеленский.

Видео дня

Мирные переговоры: важные новости

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что Трамп хочет завершить войну в Украине до Дня Независимости США, который состоится 4 июля. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что для него эта информация неизвестна. В то же время он отметил, что Украина поддерживает быстрое окончание войны.

Между тем The Guardian отмечает, что Кремль окажется перед неизбежным выбором ради войны. Отмечается, что Россия, несмотря на проблемы в экономике, способна продолжать войну против Украины в течение всего 2026 года. В то же время, как отмечают эксперты, в РФ падают показатели набора контрактников в армию.

По мнению аналитиков, это может поставить Кремль перед выбором - либо снижать темп наступления, либо объявлять вторую волну принудительной мобилизации, рискуя социальными протестами.

Вас также могут заинтересовать новости: