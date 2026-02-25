Дядя-воин известной украинской певицы пропал без вести на фронте

Валерия рассказала, что это произошло в Донецкой области.

Украинская певица, участница проекта "Х-фактор" и Национального отбора на "Евровидение-2026" Valeriya Force сообщила, что ее дядя-военный пропал без вести.

По словам артистки, это произошло на Донецком направлении. Валерия опубликовала видео в своем Instagram, где рассказала все детали.

"Мой дядя пропал без вести. 27 января нам сообщили из воинской части, что мой дядя Симуляк Владимир Петрович - военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады пропал вблизи Покровска. Они пошли на задание и он не вернулся. Дядя не вернулся. После проверки его официально внесли в списки пропавших без вести", - отметила исполнительница со слезами на глазах.

Девушка также подчеркнула, что верит в силу соцсетей и просит всех, кто имеет какую-либо информацию, написать ей.

"Берегите наших защитников и спасибо всем за поддержку", - добавила Валерия.

Напомним, ранее известная украинская певица Мария Бурмака сообщила о внезапной смерти брата-военного. Мужчина встал на защиту нашей страны с первых дней полномасштабного вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: