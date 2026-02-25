'Просто так сюда никто не зайдет': военный рассказал, как Одесса готовится к обороне

В настоящее время наращиваются подразделения добровольческих формирований территориальных общин.

В Одессе и области продолжается комплексная подготовка к круговой обороне, которая предусматривает создание масштабной системы фортификаций и привлечение тысяч местных жителей в рамках программы национального сопротивления. Об этом заявил начальник Регионального управления Сил территориальной обороны "Юг" Денис Носиков.

По его словам, система имеет противотанковые рвы, ежи, различные ловушки и капканы, минно-подрывные препятствия, малозаметные инженерные заграждения.

"Я не могу подробно рассказать обо всем, но это мощная и масштабная система. Просто так сюда никто не зайдет - это будет невозможно", - отметил Носиков.

Военный добавил, что сейчас наращиваются подразделения добровольческих формирований территориальных общин, к которым привлекают местных жителей в пределах своих районов и общин. По его словам, эти формирования не входят в состав ВСУ, однако их участники имеют право носить и использовать оружие.

"Это наш дополнительный ресурс. Они выполняют свои боевые задачи в рамках боевых распоряжений. Это студенты, пенсионеры, многие люди, которые по состоянию здоровья не могут вступить в Вооруженные силы и выполнять соответствующие задачи там", - подчеркнул спикер.

По словам Носикова, параллельно реализуется программа подготовки людей к нацсопротивлению, а обучение проводят на полигонах, привлекая инструкторов. Он отметил, что уже привлечены тысячи людей, которые в случае необходимости могут защищать Одессу.

"Риторика и настроение нашего врага относительно того, что Одесса - это "русский город" или что-то подобное, со временем изменятся. И все", - заверил военный.

Как писал УНИАН, в ночь на 23 февраля РФ атаковала энергетику и жилой сектор Одесской области. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры, два человека погибли.

Также один из беспилотников попал в квартиру в многоэтажном доме, без детонации, поэтому обошлось без пожара и пострадавших.

Кроме того, 21 февраля РФ атаковала энергетические объекты и жилой сектор Одессы, в результате чего в городе возникли пожары, много разрушений, есть раненые.

"Повреждены крыши, фасады и остекление в двухэтажном и трехэтажном жилых домах. Сгорели четыре частных и три легковых автомобиля. Пострадали два гражданских человека - 46-летний мужчина, которому помощь оказали на месте, и 70-летний мужчина, которого госпитализировали", - подчеркнула пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба.

