Зима напомнит о себе: в Украине снова похолодает

Небольшое похолодание ожидается уже с 26 февраля, однако продлится оно недолго.

Сегодня, 25 февраля, в большинстве областей Украины температура в течение суток будет колебаться около нуля градусов, а затем наступит похолодание. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

Небольшое похолодание, по ее данным, ожидается с четверга, 26 февраля. К счастью, оно продлится недолго и уже на следующей неделе снова станет теплее.

"С четверга, с 26 февраля, ожидается небольшое похолодание, со 2 марта - потепление", - сказала эксперт.

Погода в Украине - прогноз до конца недели

Ближайшие два дня в Украине будет сохраняться прохладная погода, однако уже на выходных ожидается потепление и уменьшение осадков. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

26 февраля ночью преимущественно без осадков, днем в северных, центральных и Харьковской областях - снег и мокрый снег, местами с дождем. На дорогах гололедица. Ночью -4...+1°, на северо-востоке до -10°, днем -1...+5°, на юге и западе до +11°.

27 февраля ночью дождь со снегом в большинстве регионов, днем осадки отступят. Температура -3...+6°, на западе и в Одесской области до +12°.

28 февраля существенных осадков не прогнозируют, только на востоке возможен небольшой снег. Ночью -3...+3°, днем 0...+6°, а в западных и Одесской областях воздух прогреется до +13°.

1 марта ночью в северных регионах, днем также на востоке Украины пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Ночью -1...+5°, днем +3...+8°, а на юге и в Закарпатье - до +11°.

