Чтобы уничтожить флот США, Иран пытается купить сверхзвуковые ракеты у Китая

Иран на фоне развертывания Соединенными Штатами военно-морских сил вблизи его побережья ведет переговоры о заключении соглашения с Китаем по закупке противокорабельных крылатых ракет. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с переговорами.

По информации источников, соглашение по ракетам CM-302 китайского производства близко к завершению, хотя дата поставки еще не согласована.

Сверхзвуковые ракеты имеют дальность полета около 290 километров и предназначены для обхода корабельных средств обороны, летя низко и быстро. Их развертывание значительно усилит ударные возможности Ирана и будет представлять угрозу для военно-морских сил США в регионе, заявили два эксперта по оружию.

Отмечается, что переговоры с Китаем о покупке систем ракетного оружия, которые начались не менее двух лет назад, резко ускорились после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне.

"Если Иран будет иметь сверхзвуковую способность атаковать корабли в этом районе, это полностью изменит правила игры. Эти ракеты очень трудно перехватить", – сказал Дэнни Цитринович, бывший офицер израильской разведки, а ныне старший исследователь по вопросам Ирана в аналитическом центре Института исследований национальной безопасности Израиля.

Агентство Reuters не смогло определить, сколько ракет было учтено в потенциальном соглашении, сколько Иран согласился заплатить, или поддержит ли Китай соглашение сейчас, учитывая обострение напряженности в регионе.

"Иран имеет военные и безопасности соглашения со своими союзниками, и сейчас самое время воспользоваться этими соглашениями", – сказал представитель иранского министерства иностранных дел.

В то же время, Министерство иностранных дел Китая отметило, что ему неизвестно о переговорах по потенциальной продаже ракет. Там также не ответили на запрос о комментарии по этому поводу.

Белый дом также не стал комментировать переговоры между Ираном и Китаем по ракетной программе. Чиновник Белого дома, имея в виду нынешнее противостояние с Ираном, заявил, что президент США Дональд Трамп четко заявил, что "или мы заключим соглашение, или нам придется сделать что-то очень жесткое, как в прошлый раз".

Ситуация вокруг Ирана обостряется - подробности

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки перебросили более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке на фоне напряженности в отношениях с Ираном. Об этом свидетельствуют данные отслеживания полетов и спутниковые снимки.

Сейчас присутствие американских вооруженных сил в регионе является одним из крупнейших за последние два десятилетия, со времен войны в Ираке 2003 года. Вашингтон начал наращивать силы после того, как Трамп пригрозил нанести удар по Ирану в случае провала переговоров по ядерной программе Ирана.

