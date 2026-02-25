Физик из Гарварда нашел точное местоположение рая во Вселенной

Он приводит научные аргументы, которые связывают теорию относительности Эйнштейна и древние представления о вечной жизни.

Доктор философии, бывший преподаватель физики в Гарварде и популяризатор науки Майкл Гиллен, в своей недавней колонке, заявил, что место, которое мы называем раем, может быть физическим объектом во Вселенной, и даже теоретически обосновал его местоположение.

Гиллен утверждает, что "рай может быть расположен по ту сторону космического горизонта". Это основано на законе Эдвина Хаббла, который обнаружил, что галактики разлетаются со скоростью, сопоставимой со скоростью света. Чем дальше галактика находится от Земли, тем быстрее она удаляется от нас, пишет Wion.

Это расстояние составляет примерно 439 секстиллионов (миллиардов триллионов) километров от Земли. Однако теорию Гиллена отвергли другие ученые, считая, что это вопрос метафизики, а не науки.

Аргументы Гиллена

Гиллен приводит четыре причины. Он ссылается на современную космологию, согласно которой за космическим горизонтом существует целая вселенная, навсегда скрытая от нас. Алекс Яннинас, профессор астрономии из Коннектикутского колледжа, возражает: "Космический горизонт – это не физическое место, а конечная граница, за пределы которой мы просто не можем заглянуть или передать сигнал".

То, что мы не видим ничего за горизонтом, не означает, что Вселенная там заканчивается. Поскольку возраст Вселенной составляет около 13,8 миллиарда лет, мы видим только те области, свет от которых успел дойти до Земли. Другие места настолько далеки, что свет оттуда никогда нас не достигнет.

Еще один аргумент Гиллена – теории относительности Эйнштейна. Он утверждает, что на космическом горизонте время останавливается. Это означает отсутствие прошлого, настоящего и будущего, что совпадает с представлениями о рае как о месте вне времени. Также он считает, что объекты за этой границей могут быть настолько старыми, что они "предшествовали так называемому Большому взрыву".

Гиллен – не единственный ученый, рассуждающий о духовных сущностях. Некоторые исследователи отмечают, что отношение к Большому взрыву как к абсолютному началу всего сущего слишком напоминает религиозные сюжеты о сотворении мира.

