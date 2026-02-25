Вышел официальный тизер фильма 'Голодные игры: Рассвет жатвы' (видео)

Стала известна дата выхода фильма.

Вышел официальный тизер приквела к культовой саге "Голодные игры: Рассвет жатвы".

Создатели ленты объявили дату выхода. Итак, премьера фильма, основанного на романах Сьюзен Коллинз, состоится 19 ноября этого года.

К слову, режиссером стал Фрэнсис Лоуренс, снявший предыдущие четыре фильма. Сценарий к фильму написал Билли Рэй, а продюсерами стали Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон.

Интересно, что съемочный процесс стартовал в июле 2025 года в Испании, а завершился в Берлине через четыре месяца. В фильме сыграли такие актеры: Джозеф Зада, Уитни Пик, Джесси Племонс, Эль Фаннинг, Райф Файнс, Киран Калкин, Джесси Племонс, Келвин Гаррисон-младший, Гленн Клоуз, Майя Хоук, Маккенна Грейс и другие.

В центре сюжета события, разворачивающиеся за 24 года до оригинальных "Голодных игр". Главным героем будет 16-летний Геймитч Абернати, который становится трибутом в соревнованиях, где каждый дистрикт посылает вдвое больше участников. Действие фильма показывает жестокость Капитолия, интриги и борьбу за выживание.

Напомним, ранее режиссер "Голодных игр" Лоуренс выпустит фильм по книге Стивена Кинга.

