Доллар и евро подешевели: свежий курс валют в банках и обменниках

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,00 грн, а евро – 50,75 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 25 февраля, снизился на 5 копеек и составляет 43,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,00 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 13 копеек и составляет 51,37 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,75 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,23 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,13 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,30 грн/евро, а курс продажи - 51,15 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 25 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,26 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,97 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 3 копейки.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что на неделе начинается активный налоговый период, который повысит предложение валюты от экспортеров. Курс наличного доллара Шевчишин прогнозирует на уровне 43,25-43,75 грн. В условиях коррекции евро на мировом рынке, наличный евро к гривне, по прогнозу аналитика, будет находиться в рамках 51,0-51,5 грн.

