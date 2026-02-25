Проверка документов военнообязанных: в каких случаях необходимо явиться в ТЦК

Если при проверке документов выяснилось, что данные по какой-то причине не внесены или не подтянулись из реестра, то по закону нужно прибыть в ТЦК.

У работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) нет доступа к базе "Оберіг" с правами администратора. Поэтому, если во время проверки документов персональные данные военнообязанного гражданина изменились, то для их уточнения нужно проследовать в ТЦК.

Об этом заявил начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью "Телеграфу".

По его словам, информация, которую видит военнослужащий ТЦК, проверив военно-учетный документ, и информация, которая есть в "Резерв+" у самого гражданина – это одна и та же информация. И "Резерв+", и ТЦК берут информацию из одной базы – "Оберег". Она не может отличаться.

"Есть такой вариант, когда военнообязанный показывает не "Резерв+", а распечатку (из "Резерв+"). Это можно делать. Единственное условие, чтобы на этом военно-учетном документе в распечатанном виде был QR-код, пригодный для считывания. Военнослужащий ТЦК или полицейский, который считывает код, получают актуальные данные этого гражданина. Не те, что распечатаны, а актуальные, потому что, возможно, они уже изменились", - пояснил Истомин.

Он напомнил, что отдельно постановление №560 предусматривает, что в процессе проверки документов сверяются данные военно-учетного документа, который показывается, и реестра "Оберег". Если данные расходятся, гражданин приглашается в ТЦК для уточнения своих данных.

В то же время, он пояснил, что у военнослужащего ТЦК нет доступа к базе "Оберег" с правами администратора. Оператор "Оберег" – это отдельное лицо, прошедшее обучение.

По его словам, у оператора есть специальный ключ доступа. Каждое изменение в базе "Оберег" можно определить, кто его сделал. Ключ доступа – это своего рода электронная цифровая подпись. И внести изменения можно не на любом ноутбуке или компьютере. Это специально определенное и оборудованное рабочее место, это очень серьезная ответственность.

"Вносить данные в "Оберег" не может кто угодно, например, парень из роты охраны. Это человек, который имеет право только проверять документы. Когда он получает данные из базы "Оберег", он только считывает их. И это исключительно данные конкретного военнообязанного, у которого он проверяет документы. Он не имеет доступа к данным других военнообязанных, пока он не сочтет QR-код. Тем более, он не имеет полномочий вносить туда данные", - рассказал Истомин.

То есть, по его словам, если персональные данные военнообязанного гражданина изменились, то он обязан вообще-то сам об этом сообщить. Но если уже во время проверки документов выяснилось, что данные почему-то не внесены или не подтянулись из реестра (или, возможно, этой информации нет в реестре), то по закону нужно прибыть в ТЦК, чтобы оператор внес эти изменения.

"И не со слов. Изменения подтверждаются документом", - добавил он.

Другие объяснения Истомина

Как сообщал УНИАН, ранее Истомин предположил, что сотрудники ТЦК могут скрывать свои лица во время проверок документов у граждан, потому что не хотят, чтобы их лица появились в социальных сетях.

По его словам, если же военнослужащие ТЦК во время проведения мероприятий оповещения снимают свой шеврон, это может свидетельствовать о нарушении ими формы одежды.

