Лев XIV последние заявления из США по отношению к Европе.

Папа Римский Лев XIV высказался по поводу последних комментариев президента США Дональда Трампа, в которых тот заявил, что Европа находится в упадке и ее лидеры "слабы". На вопрос журналиста, считает ли он американский план мира для Украины справедливым, понтифик ответил, что "предпочел бы не комментировать это", пишет Sky News.

Но затем добавил: "Я думаю, к сожалению, некоторые вещи, которые я увидел, означают огромные изменения того, что на протяжении очень многих лет было настоящим союзом между Европой и Соединенными Штатами". По его словам, высказывания, которые были сделаны о Европе в недавних интервью направлены на то, чтобы разрушить то, что сегодня и в будущем "должно оставаться очень важным союзом".

Он далее прямо упомянул президента США: "Так что это программа, которую президент Трамп и его советники разработали. Он президент Соединенных Штатов, и он имеет на это право. Но в ней есть ряд вещей, которые, как я считаю, возможно, многим людям в США понравятся, но многие другие увидят их совсем иначе".

Видео дня

Другие новости о Папе Римском

Ранее УНИАН сообщал, что недавно Зеленский встретился с Папой Римским. "Святейший Отец вновь подчеркнул необходимость продолжения диалога и выразил горячую надежду, что нынешние дипломатические инициативы могут привести к справедливому и длительному миру", — говорится в официальном коммюнике.

Кроме того, мы также рассказывали об одном из заявлений Льва XIV о войне в Украине. "С грустью слежу за новостями о нападениях, которые продолжают происходить в многочисленных украинских городах, в частности в Киеве. Эти нападения приводят к смертям и ранениям, среди которых дети, и наносят серьезный ущерб гражданской инфраструктуре, оставляя семьи без крыши над головой с наступлением холодов", - написал он.

Вас также могут заинтересовать новости: